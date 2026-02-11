UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

Uznemirujući napad na 17-godišnjeg mladića zbio se u Rijeci u srijedu oko 5 sati. Redakcija 24sata u posjedu je uznemirujuće snimke na kojoj se vidi kako šest mladića tuče jednoga.

Prvo ga je napao jedan, a onda su se pridružili i ostali. Udarali su ga rukama i nogama, dok je mladić ležao na tlu. Napadnuti mladić pokušao se izvući, a zatim su ga pribili uza zid i nastavili tući. Ponovno je pao na pod, a napadači ga nisu puštali.

Javio nam se član obitelji pretučenog mladića, koji kaže da je 17-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede.

- Brutalno su ga pretukli, više izgleda kao da su ga pokušali ubiti. Iz čistog mira su ga napali. U bolnici je, čeka operaciju - rekao nam je u šoku.

Vezano uz napad smo kontaktirali i primorsko-goransku policiju. Potvrdili su da su upoznati sa slučajem te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.