Obavijesti

News

Komentari 9
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA NAPADA

UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

PU primorsko-goranska potvrdila je za 24sata da istražuju slučaj

Admiral

Uznemirujući napad na 17-godišnjeg mladića zbio se u Rijeci u srijedu oko 5 sati. Redakcija 24sata u posjedu je uznemirujuće snimke na kojoj se vidi kako šest mladića tuče jednoga.

Prvo ga je napao jedan, a onda su se pridružili i ostali. Udarali su ga rukama i nogama, dok je mladić ležao na tlu. Napadnuti mladić pokušao se izvući, a zatim su ga pribili uza zid i nastavili tući. Ponovno je pao na pod, a napadači ga nisu puštali.

'KAO DA SU BILI DROGIRANI' Radnika iz Nepala brutalno su napali u Zagrebu! 'Mislio sam da ću umrijeti. Zastrašujuće...'
Radnika iz Nepala brutalno su napali u Zagrebu! 'Mislio sam da ću umrijeti. Zastrašujuće...'

Javio nam se član obitelji pretučenog mladića, koji kaže da je 17-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede.

- Brutalno su ga pretukli, više izgleda kao da su ga pokušali ubiti. Iz čistog mira su ga napali. U bolnici je, čeka operaciju - rekao nam je u šoku.

Vezano uz napad smo kontaktirali i primorsko-goransku policiju. Potvrdili su da su upoznati sa slučajem te da je kriminalističko istraživanje u tijeku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.
Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'

Jednostavno im nisam mogla priznati kako ne stižem diplomski napisati pa sam samo htjela malo na vremenu dobiti, priznala je časna sestra...
U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska
NAJAM ZA 'KIKIRIKI'

U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska

Privatni Medikol u riječkoj bolnici, koju od 2020. vodi HDZ-ov Alen Ružić, nije 15 godina plaćao ni režije, nego je to umjesto njih plaćala bolnica. Nakon nalaza revizije, Ružić je dug naplatio, ali ugovor je i dalje sporan...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026