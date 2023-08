Narančasti alarm u srijedu za Istru i riječku regiju: Moguće su obilne kiše, ali i prekidi struje

Prognostičari DHMZ-a za srijedu su izdali narančasto upozorenje na kišu za riječku regiju gdje su moguće obilne oborine, a Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava kako je moguć prekid opskrbe energijom, komunikacijske mreže kao i opskrba vodom.

Budite spremni zaštiti sebe i svoju imovinu, poručuju iz Ravnateljstva na društvenim mrežama dodajući kako je moguće poplavljivanje imovine te prometne mreže, a upozoravaju i na opasnosti zbog smanjene vidljivosti i proklizavanja na mokrim kolnicima.

Zbog vjetra, narančasto je upozorenje izdano za Zapadnu obalu Istre, te Kvarner i Kvarnerić, stoji u objavi uz napomenu da vozači koji kreću na put prate stanje na cestama na stranicama Hrvatskog autokluba kao i prognoze i upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda.

VRIJEME SUTRA

Promjenljivo, u zapadnim krajevima i pretežno oblačno, povremeno s kišom, uglavnom na sjevernom Jadranu i obilnijom. Lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, posebice duž obale i jače izraženi.

Foto: DHMZ

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo u okretanju na buru, najprije na sjevernom dijelu. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, na Jadranu između 18 i 22. Najviša dnevna većinom od 21 do 26 °C, ponegdje u gorju i niža.

