Narančasti alarm za dio zemlje na Uskrs: Sunčano i vjetrovito, a temperature će ići i do 30°C

Nakon tmurnog radnog dijela tjedna, vikend nam je donio sunce i neuobičajeno toplo vrijeme. Nedjelja će prema prognozama biti sunčana, al na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj moguće je i malo kiše.

- Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, osobito u gorju lokalno i jak, a na Jadranu jako i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu od 13 do 17 °C. Najviša dnevna većinom između 19 i 24, na istoku viša, od 25 do 30°C - izvijestili su iz DHMZ-a.

Izdali su i upozorenje za cijelu Hrvatsku. Kontinentalni dio i Slavonija su u žutom, a Jadran i Rijeka u narančastom.

Prognoza po regijama

U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano povremeno s umjerenom naoblakom i umjerenim do jakim jugozapadnjakom, uglavnom u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 25 °C, najniža jutarnja oko 10 °C, priopćio je stručnjak Tomislav Kozarić za HRT.

- U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu dnevna temperatura zraka uglavnom do 22 °C, a uz promjenjivu naoblaku ponegdje može pasti i malo kiše, većinom poslijepodne. Puhat će umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar, na moru jako do olujno jugo uz valovito i jače valovito more - dio je prognoze.

Djelomice sunčano na Uskrs će biti u Dalmaciji, a zbog jakog i olujnog juga more ponegdje i jače valovito, na otvorenom moguće i uzburkano.

