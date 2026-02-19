Naravno da onaj tko pjeva o Paveliću želi zabranu simbola onih koji su pobijedili Pavelića

Logično je da čovjek koji prkosno pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata" traži zabranu petokrake kao simbola antifašističkog pokreta koji je pobijedio tog Pavelića.

I da osoba koja veliča ustaškog vođu zahtijeva sankcioniranje petokrake pod kojom su "ginuli branitelji '40-ih", dakle ustaše.

Jedino nije baš logično da sljedbenik vođe jednog totalitarnog režima traži zabranu obilježja totalitarnih sustava. Niti je logično da obožavatelj ustaškog pokreta traži zabranu simbola nacizma i fašizma, s obzirom da su to bili ustaški sponzori, pokrovitelji i zaštitnici bez kojih ustaša ne bi ni bilo.

Ali dobro, tko može tražiti logiku kod Josipa Dabre?

Čeka ga optužnica

Saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i nositelja optužnice za povredu djetetovih prava te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih sredstava kojemu prijeti pet godina zatvora, a sada želi napustiti Hrvatski sabor uz epohalni antikomunistički manifest.

Ništa drugo nije se ni moglo očekivati od čovjeka koji pjeva o grobnici Ante Pavelića, pa se onda hrabro brani da pjeva o grobovima Habsburške monarhije.

Dabro želi otići iz Sabora uz prasak, ne onako tiho, kriomice i kukavički kao što je Pavelić napustio Hrvatsku, pa je Dariju Hrebaku iznio svoje uvjete za napuštanje parlamenta i spašavanje Domovinskog pokreta na vlasti.

"Branitelji '40-ih"

Tako traži zabranu petokrake "pod kojom su patili osnivači HSLS-a, pod kojom je razaran Vukovar i drugi gradovi, pod kojim su ginuli hrvatski ljudi, branitelji '40-ih (!) i '90-ih godina". Nažalost, nije spomenuo da je pod tom petokrakom Franjo Tuđman prvo ratovao, pa robijao, pa prvi puta postao predsjednik SR Hrvatske.

Koju petokraku ćemo onda zabraniti?

Možda petokraku pod kojom je oslobađana Hrvatska od ustaša, fašista i nacista i koja je preko ZAVNOH-a upisana u preambulu hrvatskog Ustava?

Zabrana "smrt fašizmu"

Dabro je uvjetovao svoj odlazak iz Hrvatskog sabora zabranom pozdrava "Smrt fašizmu, sloboda narodu". Zabranu pozdrava "smrt fašizmu" mogu tražiti samo sljedbenici fašizma, odnosno osobe koje pjevaju fašističkom poglavniku.

Dabro bi, ukratko, zabranio pobjednike u Drugom svjetskom ratu što je potpuno očekivano od osobe koja pjeva gubitnicima u Drugom svjetskom ratu.

Dabro je protiv komunizma, za zabranu komunističkih simbola i javnu afirmaciju istaknutih komunista. Kojim komunističkim simbolima je preplavljena Hrvatska, da bi se protiv tih simbola trebali donositi posebni zakoni? I koje se to istaknute komuniste danas slavi?

Možda Franju Tuđmana, gorljivog komunista i bivšeg generala JNA, kojemu se po Hrvatskoj podiže na stotine spomenika?

Dabro podsjeća Darija Hrebaka da su pod komunističkim vlastima robijali neki od osnivača HSLS-a te da bi lideru tih liberala danas bilo u interesu da se petokraka i komunizam zabrane. Ipak, u tome postoji mala razlika.

Liberali antikomunisti

Jedno je boriti se protiv komunizma s pozicija fašizma i ustaštva, dakle kao predstavnik totalitarnog sustava koji u komunizmu pronalazi alibi i opravdanje za svoj radikalizam, a drugo je boriti se protiv komunizma s liberalnih i demokratskih pozicija, kako su to činili Vlado Gotovac, Dražen Budiša i drugi osnivači HSLS-a.

Za ustašofila upravo liberalizam i demokracija zvuče kao komunizam.

Upravo zbog toga Domovinski pokret i druge stranke političke desnice, zajedno s Ivanom Anušićem, Markom Perkovićem Thompsonom i drugim nositeljima desničarske revolucije, toliko su usmjereni prema "mijenjanju Hrvatske", rušenju ustavnih temelja i vrijednosti, brisanja antifašizma iz Ustava, ukidanja svih ustavnih sloboda na koja se oslanja moderno, demokratsko, slobodno društvo.

Ne podnose ovu Hrvatsku

Sve to oni nazivaju komunizmom: ne samo petokraku, nego i današnju službenu šahovnicu koju uporno na Thompsonovim koncertima, nogometnim utakmicama, desničarskim skupovima, mijenjaju starom ili ustaškom zastavom i šahovnicom.

Zato im je bitno "prvo bijelo polje" - da pokažu otpor službenoj, demokratskoj, antifašističkoj Hrvatskoj.

Josip Dabro u svom pamfletu nabacuje se floskulama kojima potvrđuje sve optužbe i kritike koje mu se stavljaju na teret, baratajući terminima koje ne razumije ili naprosto ne želi razumjeti.

Jer on ovakvu Hrvatsku ne može podnijeti.

U parole o zabrani petokrake i komunizma samo su nespretno upakirana netrpeljivost prema liberalnim vrijednostima, antifašizmu, jednakosti i ravnopravnosti, poštivanju nacionalnih i seksualnih manjina, vladavini prava...

Dabro bi naprosto vratio ono što su branili oni njegovi famozni "branitelji iz '40-ih godina".