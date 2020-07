Naručio ubojstvo Srbina, a onda si dignuo nadgrobni spomenik i organizirao vlastiti sprovod!

Brazilac koji je osumnjičen za ubojstvo Srbina Marjana Jocića pokušao je izbjeći uhićenje pa je lažirao svoju smrt. Otišao je toliko daleko da je sam sebi organizirao sprovod i izdao osmrtnicu u novinama

<p>Ernandes Oliveira de Silva (36) osumnjičen je da je naručio ubojstvo Srbina Marjana Jocića u Brazilu, a kako bi izbjegao uhićenje, muškarac je lažirao svoju smrti u Asunciónu, glavnom gradu Paragvaja.</p><p>De Silva je, pokušavši izbjeći uhićenje, sam sebi postavio nadgrobni spomenik i izdao osmrtnicu u novinama.</p><p>Jocić je pronađen mrtav u Brazilu u svibnju ove godine u blizini Plavog jezera, a osumnjičen za zločin, hrvatski državljanin Luka Marić (28), uhićen je prošlog tjedna.</p><p>- Sumnja se da je Silva koji je navodno vođa bande kojoj je pripadao pokojni Jocić, uz pomoć zaposlenih u općini 'sredio' sebi upis u maticu umrlih u kojoj piše da je preminuo 22. lipnja zbog gušenja i zastoja rada srca - navode lokalni mediji.</p><p>Dodaju i kako je otišao tako daleko da je sam sebi organizirao sprovod, platio ga, postavio spomenik i dao osmrtnicu u novine.</p><p>Razotkriven je prošlog petka kada je uhićen u Canalonesu, gradiću kraj Montevidea u Urugvaju, s dokumentima koji su glasili na ime Ruan Cortez de Silva. Identificiran je na osnovu fotografija i otisaka prstiju.</p><h2>Istraga u općini</h2><p>U općini u kojoj je izdana smrtovnica provedena je interna istraga.</p><p>- Jedan zaposleni potpisao je dokument, ali službenik koji se tereti da je izdao papir nije smrt zaveo u knjige, pa se sumnja da je potpis lažiran. De Silva se inače nalazi na Interpolovoj tjeralici, tereti ga se za tri ubojstva, ali i za trgovinu drogom - pišu lokalni mediji.</p><p>Sumnjiči se za ubojstvo bivšeg policajca Samira Skandara i golmana Alvarija de Paula Silve u studenom 2019., kao i za to da je naručio Jocićevo ubojstvo. Navodno, on je Samiru naredio otmicu i ubojstvo čovjeka zvanog Ptica Trkačica, no on to nije napravio. Poslije toga je navodno angažirao Jocića da likvidira Samira i Alvarija.</p><h2>Mrtvo tijelo u kamenolomu</h2><p>Podsjetimo, Jocićevo mrtvo tijelo našla je jedna mještanka u kamenolomu kod Plavog jezera, netko ga je propucao pištoljem. Brazilski mediji su naveli da je pored njega pronađena srpska putovnica, a ronioci su u jezeru našli i auto kojim se on navodno dovezao. Lokalna policija je priopćila da se na osnovu putovnice moglo zaključiti da je Jocić često dolazio u Brazil.</p><h2>Hrvat bio u istom klanu</h2><p>Luka Marić uhićen je prije nekoliko dana u Brazilu jer se sumnja da je sudjelovao u ubojstvu Jocića. Za njim je bila raspisana Interpolova tjeralica jer je navodno bio član međunarodne kriminalne bande koja se sumnjiči za krijumčarenje droge i ubojstva, a čiji je član bio i Jocić.</p><p>Lociran je u taksiju u Sao Paulu, a kod njega u ruksaku nađeno je 9400 dolara i kune, mapa i dva mobitela.</p>