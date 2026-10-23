Naručujete s Temua ili Sheina? Od 1. 11 morat ćete platiti više, evo koliko

Od 1. studenoga 2026. plaćat će se dodatna dva eura naknade po stavci za uvoz paketa malih vrijednosti do 150 eura iz trećih zemalja, objavila je u petak Carinska uprava na svojim web stranicama. Naime, uredbom Europske unije (EU) propisana je naplata naknade za rukovanje malim paketima koja se primjenjuje na trgovinu s trećim zemljama.

Ta naknada, kako se navodi, sastoji se od fiksnog iznosa po stavci za usluge koje treba pružiti za obradu zahtjeva za stavljanje robe u postupak puštanja u slobodni promet ako se ta roba prodaje kupcu na daljinu na carinskom području Unije.

Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Prema ranije objavljenim informacijama, koja će se primjenjivati uz privremenu carinu od tri eura na pošiljke vrijednosti ispod 150 eura, koja je na snazi od 1. srpnja 2026. godine.