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Osim carine, sprema se i nova naknada za pakete izvan EU: Evo kako će to sve funkcionirati

Piše Ivan Štengl,
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Osim carine, sprema se i nova naknada za pakete izvan EU: Evo kako će to sve funkcionirati
Foto: 123RF
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Velike bi tvrtke mogle dio poslovanja preseliti unutar Europske unije. Ipak, to neće značiti izbjegavanje novog nameta

Od 1. srpnja na snagu je stupilo ukidanje izuzeća EU od carina za pošiljke jeftinije od 150 eura. U prijevodu, potrošači koji kupuju jeftiniju robu iz zemalja izvan EU ubuduće će plaćati više. Na svaku će kupljenu robu ići još i carinska pristojba od 3 eura.

Ta pristojba računat će se po pojedinoj stavci u deklaraciji, a ne po paketu. To znači da ako imate više istih proizvoda oni mogu biti ista stavka, a ako imate više različitih proizvoda mogu biti više stavki.

O tome je u dnevniku HRT-a govorila savjetnica u Sektoru za carinski sustav Carinske uprave Melita Buljan.

- Fiksna carina uvijek će pasti na troškove primatelja. Kada se primjenjuje IOSS postupak, ona će biti naplaćena zajedno s vrijednošću pošiljke i PDV-om već u trenutku kupnje - rekla je.

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Ako se IOSS ne primjenjuje, carinu i PDV naplatit će poštanski ili kurirski operater prilikom uručenja pošiljke. Istaknula je da bi do 1. studenog trebala biti uvedena i nova naknada za rukovanje pošiljkama.

- Još ne znamo kolika će biti ta naknada. Postoje radne verzije, ali konačan iznos saznat ćemo do 1. studenoga.

Velike bi tvrtke mogle dio poslovanja preseliti unutar Europske unije. Ipak, to neće značiti izbjegavanje novog nameta.

- Ako je roba prodana prije dolaska na carinsko područje EU, fiksna carina neće se moći izbjeći. Ako platforme najprije uvezu velike količine robe u skladišta u EU, primjenjivat će se redovne carinske odredbe za tu robu - objasnila je.

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Hrvatska nema takva skladišta.

- Velike platforme robu uglavnom ne puštaju u slobodan promet u Hrvatskoj, nego u drugim državama članicama. Postoji mogućnost da će prilikom naplate proizvoda odmah naplatiti i iznos fiksne carine.

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