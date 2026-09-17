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INTERNET KUPOVINA

Naručujete s TEMU-a ili Sheina? Morat ćete platiti još naknada

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Naručujete s TEMU-a ili Sheina? Morat ćete platiti još naknada
Foto: 123RF
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Kupci koji naručuju robu izvan Europske unije uskoro će se suočiti s novim carinskim naknadama i strožim pravilima za internetske platforme, što će značajno promijeniti online kupovinu.

Kupujete li preko Sheina, Temua, Amazona ili drugih platformi koje šalju robu izvan Europske unije, uskoro bi vas mogla dočekati još jedna promjena. Europski parlament odobrio je carinsku reformu koja uvodi novu naknadu za obradu paketa iz trećih zemalja i stroža pravila za platforme.

Reforma donosi dvije ključne financijske promjene. Prva je fiksna carinska pristojba od tri eura na sve male pošiljke do 150 eura koje stižu izvan granica. Ova mjera, koja stupa na snagu prvog srpnja 2026. godine, ukida oslobođenje od carine za pošiljke male vrijednosti. Važno je napomenuti da se carinska pristojba razlikuje od PDV-a, koji se na komercijalne pošiljke iz trećih zemalja obračunava od 2021. godine.

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Druga novost je uvođenje zasebne administrativne naknade za obradu paketa. Točan iznos te naknade odredit će Europska komisija, a tijekom pregovora najviše se spominjao iznos od dva eura. Države članice trebale bi započeti s naplatom najkasnije do prvog studenog 2026. godine. Svrha naknade je pokrivanje rastućih troškova carinskih službi koje su preplavljene milijardama paketa.

Golem porast broja pošiljaka iz Kine

Glavni razlog za mjere je ogroman porast broja malih pošiljaka koje svakodnevno ulaze u Uniju. Prema podacima Europske komisije, samo u 2024. godini stiglo je više od četiri milijarde paketa male vrijednosti. Tijekom 2025. godine brojka je narasla na gotovo šest milijardi, a velik dio tih proizvoda potječe iz Kine. Sustav je omogućavao da roba male vrijednosti ulazi bez carine, što je stvaralo nelojalnu konkurenciju za europske trgovce koji posluju prema strožim pravilima i plaćaju sva potrebna carinska davanja.

ONLINE KUPOVINA Uvodi se nova naknada za male pakete koji stižu izvan EU
Uvodi se nova naknada za male pakete koji stižu izvan EU

Jedna od apsolutno najvažnijih promjena je prebacivanje odgovornosti s kupaca na same internetske platforme. Platforme poput Sheina i Temua smatrat će se po zakonu uvoznicima. One će stoga morati dostavljati europskoj carini potpune podatke o prodaji odmah nakon izvršene transakcije. Također će morati podmirivati davanja te osigurati da uvezeni proizvodi uvijek u potpunosti prate europske sigurnosne standarde.

Kako bi se u potpunosti spriječilo izbjegavanje ovih novih obveza, sve platforme morat će imati glavno sjedište unutar same Europske unije ili barem biti stalno zastupane od strane nekog domaćeg pravnog subjekta. Tvrtkama koje uporno krše stroge propise izreći će se visoke novčane kazne. Te kazne u najtežim mogućim slučajevima mogu dosegnuti i do nevjerojatnih šest posto ukupne godišnje vrijednosti robe koju je određena kompanija prethodne godine uvezla u Uniju.

*uz korištenje AI-ja
 

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