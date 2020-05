'Naš dida Andro (104) jači je i od španjolske gripe i korone...'

Proslavija je dida rođendan po svojim željama, zabava je bila u kućici na Vorhu, predjelu iznad Selaca gdje je rođen, s ekipom s kojom se inače druži i izlazi. Zaigrali su na karte, bila je torta i pokloni, sve kako spada - zadovoljno prepričava Sandro Petrić kako je protekla nedjelja, dan u kojem je Andro Petrić Muse proslavio svoj 104. rođendan!

Najstariji građanin najstarijeg grada u Hrvatskoj, Staroga Grada, preživio je doslovno sve – od Prvog svjetskog rata preko “španjole” do korone! I nikakvog straha nema od ove najnovije pošasti. Rodbina nam kaže kako mu najteže padaju mjere zabrane okupljanja, ova karantena. Jer kada netko doživi tolike godine po svome, teško je odviknuti se od zabave koja mu je bila najdraža: baciti na karte, na trešetu u šestero, u omiljenom kafiću. A Krešimir Zelić, rodom iz Zagreba, no već pet godina Starograjanin, svjedočio nam je o tome kako barba Andro “uništava” upola mlađe protivnike na kartama...

- Doista je nevjerojatno koliko je vitalan, super bistar. Kad su dolazili iz Hrvatskog povijesnog instituta pa im je govorio o trojici mladića iz Selaca koji su se išli boriti protiv nacista, sve im je ispričao, ali se iznervirao zbog jedne jedine stvari. Od svega se nije mogao sjetiti samo nadimka jednog od te trojice! A prošle godine mu je štap zapeo u one rešetke od odvodnje, pao je ali srećom mu ništa ozbiljnije nije bilo, ma kakav slomljeni kuk - kaže nam Krešo.

Zahvaljujući njegovom angažmanu i promociji Starog Grada preko Facebook stranice Hvarislandconcierge, ova lijepa priča, iako ne i jedina, proširila se van granica otoka.

Zdravlje šer Andreta (kako kažu fetivi otočani) odlično služi, potvrđuje nam unuk Sandro, jedan od njih 11. Slavljenik naime ima brojnu obitelj: u 71 godinu braka sa šerom Marijom, zakonitom koja je napunila 92 godine te je također odličnog zdravlja, ima četvero djece, unuke te 12 praunuka! I većina ih je ostala živjeti i raditi u Starom Gradu!

- Odličan je, malo ga sluh zeza, nije sad baš da može trčat', ali je inače jako zdrav. Prije nekoliko godina je operirao mrenu u Splitu, sve je prošlo u redu. Njegov doktor se tada pohvalio na svom profilu kako je operirao najstarijeg pacijenta ikada. Još puši, a kako voli čokolade, većina poklona je bila u tom stilu - govori Sandro Petrić, dok ga obitelj u pozadini upozorava na anegdote iz života prave ikone Starog Grada.



- Ima milijardu doživljaja, to najbolje zna njegovo društvo. Recimo još ode u lov, ali sada bez puške, no prije nekoliko godina je ubio zeca. Inače je pasionirani lovac i ribolovac, često je išao na pusta natjecanja iz gađanja. Uvijek je bio prvi, krcato medalja ima s raznih takmičenja. Bio je i prvi lovac na kune na ovim područjima, odmah nakon Drugog svjetskog rata. A na ribe, na more, išao je stalno. Još uvijek krpa lagano mriže, ruke i oči ga dobro služe.

Ribolov, lov i pčele, s time se šjor Andro Petrić Muse bavio cijeli život. Nikad nije ni pomislio napustiti rodni otok, osim ponekog “vijađa” na udaljenije pošte zbog ribolova ili gostovanja kod prijatelja lovaca. To je ukratko, uz naravno obitelj te društvo za bacit' na karte, recept za dugovječnost, vitalnost junaka naše priče.

