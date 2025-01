Naš klimatolog o katastrofi u LA-u: Šišarke se upale i postaju leteće bombe, nema tu pomoći

Razorni šumski požari koji okružuju Los Angeles proširili su se na Hollywood Hills, nakon što su drugi požari u tom području usmrtili najmanje pet ljudi, uništili stotine domova i iscrpili resurse za gašenje požara i zalihe vode do krajnjih granica. Više od 100.000 ljudi dobilo je naredbu za evakuaciju jer suhi, uraganski vjetrovi ometaju operacije gašenja požara i raspirili su požare koji od utorka gotovo nesmetano haraju područjima pogođenim sušom.

No, sudeći prema istraživanjima, klimatske i meteorološke prilike pogodovale su kataklizmičkom požaru u Los Angelesu i okolici.

- Kada je riječ o klimatskim promjenama, Kalifornija je jedan od ugroženijih dijelova Sjeverne Amerike. I to se već vidi tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. Govoreći o ovom strašnom požaru treba znati da Los Angeles ima površinu veću od našeg poluotoka Istre, a na širem području grada živi 20 milijuna ljudi. I većina kuća i zgrada su napravljene onako kako to Amerikanci rade. Znači dosta drveta, puno mekša gradnja u usporedbi s našom dalmatinskom ili kontinentalnom slavonskom gradnjom. Drugim riječima, te kuće lakše gore. Kad je dugotrajna suša, a oni imaju sušu već godinama, tu i tamo naiđe neka atmosferska rijeka, ili jači El Niño, i donese bujične poplave, a onda uglavnom uslijede sušni mjeseci - pojašnjava Branko Grisogono, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) za Jutarnji list.

- Ondje ima tamo dosta drveća i dovoljna je jedna mala nepažnja, ili ljudska ili od nevremena, npr. sijevanje. Ako se to dogodi tijekom duge suše i onda naiđe čuveni vjetar s kopna na more, zvan Santa Ana, onda je požar nezaustavljiv. Jer Santa Ana je dinamički vjetar sličan našoj suhoj buri, odnosno vjetru Foehnu u Alpama ili vjetru Chinooku u Stjenjaku. I onda je to nezaustavljivo, šišarke se upale i lete nekoliko stotina metara, to su kao leteće bombice. A kad se Santa Ana pojavi, može zahvatiti veliki dio kalifornijske obale, od Santa Barbare pa sve dolje do Meksika. To je dosta proučavan vjetar i to vatrogasci poznaju. No kad puše Santa Ana, avioni ne mogu letjeti i sve se radi "ground based", ljudskim snagama - rekao je Branko Grisogono.

- Nažalost, sve dok ne prestane Santa Ana, vatrogasci ne mogu puno napraviti. Tako da će požari trajati dok se vjetar ne smiri. Takvi vjetrovi u prosjeku traju dva-tri dana, no mogu trajati i tjednima, kao što je naša bura trajala pet tjedana početkom 2012. godine - poručio je.