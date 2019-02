'Naš me stari Tomos vratio u mladost. Poklonit ću ga sinu...'

U motore sam se zaljubio kad sam imao 15-ak godina. Od onda sam u mehanici, a ovaj Tomos me doslovno vratio u mladost, rekao nam je Ivan Novaković (63) iz Osijeka.

Sa sinom Damirom (41) uspio je obnoviti oldtimer motocikl Tomos T12, popularni Colibri, iz 1962.

- Colibrija sam našao preko Njuškala. Prodavao ga je čovjek iz Siska i nagovorio sam oca da ga kupimo i popravimo. Motor mu je radio, no zaštekao je u drugoj brzini. Netko tko ga je bio vozio preradio je mjenjač s volana na nožni pa smo to sve vratili u prvobitno stanje - ispričao nam je Damir koji je od oca naslijedio ljubav prema vozilima na dva kotača. Posla na starom Tomosu bilo je mnogo. Boja mu je bila oguljena, sjedalo staro i poderano te je izgledao kao da je mnogo godina trunuo zapušten. Ipak, došao je do Ivanovih zlatnih ruku koje su cijeli život u automehanici.

- Svidjelo nam se to što je tako star motor imao sve papire te je imao sve originalne dijelove na sebi. Tata je takve rastavljao i sastavljao još kao mladić prije 40-ak godina. Osim kako se popravlja, prisjetio se i vremena kad je bio mlad te ga je slagao s lakoćom – ispričao je Damir. Starog Tomosa rastavili su do posljednjeg dijela, kao Lego kockice, prije nego su ga restaurirali. Priznali su kako su imali problema s nabavkom rezervnih dijelova te su se doslovno raspitivali na 100 strana.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Ovaj model proizveden je 1962. i u Hrvatskoj ih nema puno. Morali smo se pripremati sedam mjesec prije nego smo ga sastavili. Dio dijelova došao je iz Hrvatske i Srbije, a auspuh smo pronašli u Austriji - rekao je mehaničar Ivan koji je do komada za Colibrija dolazio i preko interneta.

Kupili su i kacigu

Plava boja, u koju su ga prebojali, bila je i njegova tvornička. Pronašli su kod te nijanse te su autolakireri odradili dobar posao. Kako bi kolekcija bila cjelovita, preko Njuškala su kupili i starinsku kacigu koja odgovara Colibriju. Nabavili su i sve naljepnice kako bi ga vratili u prvobitno stanje.

- Ja danas vozim Yamahu. To je noviji motocikl koji ima puno snažniji motor od Tomosa. Ipak, voziti oldtimera je nešto posebno. Primjećuju to i drugi koji se puno češće okreću za takvim starim motorom - iskren je Damir.

Njegov otac dodao je kako je Tomosa popravio i namijenio kao poklon sinu. Želi da mu vozilo njegova mladosti bude uspomena na oca. Nažalost, Damir će ga najvjerojatnije morati prodati.

- Da je situacija drugačija nikad ga se ne bi riješio. Obitelji treba taj novac i nadamo se i otac i ja da će doći u dobre ruke nekog iskrenog zaljubljenika u motocikle - rekao je sjetno Damir.

Inače, čuveni T12 bio je najpopularniji model slovenskih Tomos Colibrija. Proizvodili su ga od 1961. do 1970. a pokretao je motor od 2,3 konjske snage. S punim rezervoarom teži samo 55 kilograma, a maksimalno može povući do 60 kilometara na sat. Ima tri brzine koje se mijenjaju na lijevoj strani upravljača.