'Naš Vinko je u Remetincu. Vrati se, skuhali smo ti paštašutu...'

U nedjelju u centru Nove Gradiške stotinjak ljudi mirno je prosvjedovalo protiv uhićenja gradonačelnika Vinka Grgića, koji je jedan od osumnjičenih u velikoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a

<p>Nadala sam se da će danas ovdje biti više ljudi, ne znam zašto ih nema. Ovo je na brzinu organizirano, bit će još skupova. Naš gradonačelnik Vinko je u Remetincu, to sigurno znate. Možda nas i gleda, poručujemo mu da se drži, rekla je Anita, osnivačica Facebook grupe Pravda za gradonačelnika Vinka Grgića, tijekom prosvjeda u Novoj Gradiški, piše <a href="https://sbonline.net/poruka-s-prosvjeda---dragi-vinko--vrati-se-doma-skuhali-smo-ti-pastasutu--936" target="_blank"><strong>SBOnline.</strong></a></p><p>- Nisam ni u jednoj stranci, ovo radim iz ljubavi. Jer ja kada razgovaram s njim, znam mu reći dragi Vinko, to je odmilja, ja njega poštivam i cijenim. Mogu dati ruku u vatru da nije kriv. Meni je pomogao u životu. Ono što on zacrta, on to napravi kao arhitekta. Ja mislim da je sa svima vama uspio popričati, da se sa svima vama rukovao - rekla je Anita.</p><h2>Pogledajte video: USKOK-ova akcija Janaf</h2><h2>Sjetila se filma, kaže</h2><p>Na prosvjedu je bilo stotinjak ljudi.</p><p>- Došli smo podržati gradonačelnika i njegovu obitelj, a ne ocjenjivati njegov rad, to se vidi - rekao je Tomislav, jedan od osnivača prosvjeda protiv uhićenja Vinka Grgića.</p><p>Građani Nove Gradiške koji su bili na prosvjedu kažu da ne vjeruju kako je njihov gradonačelnik primio mito. </p><p>- Sjetila sam se filma 'Kako je počeo rat na našem otoku'. I pošto sam ja jako šaljiva osoba, poručujem gradonačelniku: Drago Vinko, vrati se doma, skuhali smo ti paštašutu! Malo šale, ali eto, to sam htjela poručiti - rekla je s bine jedna od sudionica prosvjeda.</p><p><strong>Vinko Grgić </strong>uhićen je u antikorupcijskoj akciji USKOK-a. To su prenijeli svi relevantni hrvatski mediji. No na prosvjedu kažu da su mediji prenijeli gospodina Grgića u, citiramo, 'najgorem mogućem svjetlu'.</p><p>- Tako će prikazati i ovaj skup. Nije im jasno zašto se okupljamo. Dajemo podršku gradonačelniku koji je navodno primio mito. Navodno, to nije dokazano. Ne bojim se nikoga, samo Boga. Nadam se da neće dati ostavku. Svi smo uz njega - rekla je žena s govornice.</p><h2>Pao u akciji USKOK-a</h2><p>Podsjećamo, saborski zastupnik SDP-a i gradonačelnike Nove Gradiške, Vinko Grgić uhićen je u sklopu velike USKOK-ove antikorupcijske akcije.</p><p>U subotu navečer odredili su mu istražni zatvor od mjesec dana zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja nedjela. </p><p>- Mojem klijentu se stavlja na teret koruptivni dogovor gdje je obećano 100.000 kn za prilagođavanje uvjeta natječaja, što negiramo. Gospodina Peteka poznaje od ranije, ali nikada ni u jednom trenutku nije čuo nikakvu ponudu od 100.000 kuna i da bi ona bila prihvaćena - rekao je Grgićev odvjetnik Zoran Mataić.</p><p><strong>Vinko Grgić (48)</strong> diplomirani je inženjer arhitekture i saborski zastupnik SDP-a od srpnja prošle godine, kada je u Sabor ušao kao zamjena zastupnika Predraga Freda Matića koji je otišao u Europski parlament. Grgić je i gradonačelnik Nove Gradiške od izvanrednih izbora 2016., a na izborima 2017. također je odnio pobjedu.</p><h2>Video: Ovo je Grgićeva kuća</h2><p>Prema imovinskoj kartici, ima plaću od 16.315 kuna.</p><p>Ima kuću s okućnicom u Novoj Gradiški ukupne površine 3464 četvornih metara vrijednu 1,5 milijuna kuna, kuću na Pagu od 32 kvadrata vrijednu milijun kuna te kuću u Zagrebu vrijednu 3 milijuna kuna, za koju se navodi kako je suvlasnik s još dvije osobe.</p><p>Ukupna površina te kuće i okućnice iznosi 2558 kvadrata. Ima još jednu nekretninu u Zagrebu gdje je također suvlasnik s još dvije osobe, ne navodi se vrsta nekretnine, ali piše da je veličine 164 kvadrata te da vrijedi 10.000 kuna pa je vjerojatno riječ o zemljištu.</p>