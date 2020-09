U aferi s Janafom su stradale i nevine prostitutke. To nije fer

Nekome je palo na pamet pretvoriti moja žuganja s Fejsa u svakodnevne crtice na portalu. Nazvao sam ih 'Bolje da mučim' i uskoro ćemo saznati je li to istina...

<p>U svakom ratu stradavaju nevini. Takva je priroda rata, prljava, neumoljiva, i ne možeš protiv nje. Nije fer.</p><p>Prije nekoliko dana fasovala je ekipa povezana s Janafom. Vidjeli ste već, standardna priča o lijepom hrvatskom mitu i korupciji, o raspačavanju milijuna kuna preko namještenih natječaja, o gradonačelnicima, zastupnicima i direktorima. Klasika. Organi su im bili zalijepljeni za mobitele gotovo godinu dana, brižno bilježeći svaku svinjariju koju su pripremali. I onda su ih, kako to već ide, ščepali. Upali su im u kuće i urede, potrpali ih u kombije bez prozora i omogućili im krasan smještaj u Remetincu. Klasika, već smo rekli. </p><p>Ali u ovom ratu protiv korupcije stradale su i nevine žrtve. One koje s mitom, namještenim natječajima i trgovinom utjecajem uopće nemaju veze. Osjetljivi prislušni uređaji pokupili su zanimljive telefonske razgovora Janafovog glavonje i njegovog jataka dok su pripremali 'zabavu za svoje prijatelje i kolege koje su uključivale mlađe ženske osobe koje je trebalo platiti'. Njih četiri, da budemo precizniji. Od kojih je jedna, kako plavci navode, 'nova'.</p><p>I to, da stvar bude slađa, na Valentinovo. </p><p>I evo sada su se 'četiri mlađe ženske osobe koje je trebalo platiti', ni krive ni dužne, našle usred korupcijskog skandala. Njihova časna imena vuku se po Uskokovim ladicama zajedno s uhićenom trinaestorkom jer netko nije mogao držati jezik za zubima. Strpali su ih u isti koš kao da su namještale nekakve milijunske natječaje. Kao da su trgovale nekakvim utjecajem. Kao da su nekakvi saborski zastupnici. </p><p>Nisu zaslužile takav tretman. Nitko s obrazom ga nije zaslužio. Nije fer.</p><p>Više crtica ovog autora pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/trazi?query=boljedamu%C4%8Dim" target="_blank">OVDJE</a></p>