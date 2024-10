'Naša djeca se istinski boje dječaka koji ih zlostavlja. Pobjegla su čim su ga vidjela'

Situacija u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi eskalirala je nakon što su roditelji u ponedjeljak doveli u školu dječaka koji je, kako tvrde roditelji ostale djece, zlostavljao vršnjake u 4. razredu. Zbog tog se dječaka ispisao cijeli razred iz njegove bivše škole, a ovo mu je već treća škola koju je promijenio. Čim se ove školske godine prebacio u novu školu, odmah su krenuli problemi s njim. Zbog svega je ravnatelj u ponedjeljak kasno navečer posnio neopozivu ostavku, a nastava se u utorak nije održala u cijeloj školi.

Roditelji iz bivše i sadašnje škole tvrde isto. Djeci je vikao "Kravo debela", "kurvo, droljo". Udarao je, tukao, galamio. Iz čista je mira udario dječaka u potiljak, drugog je gurnuo te je ovaj pao na klupu i zaradio masnicu, a njegovi su roditelji čak išli toliko daleko da su rekli kako mu je masnica našminkana. Izgovarao je najodvratnije prostačke uvrede. Naslanjao se djeci na stražnjice i simulirao spolni odnos zbog čega ga se djeca boje, osjećaju se uznemireno i odmah su pobjegla čim se pojavio na nastavi, pričaju za 24sata roditelji iz sadašnje, ali i bivše škole, opisujući njegovo ponašanje. Psiholozi s kojima smo razgovarali navode kako takvim ponašanjem dječak vrtišti u pomoć koju mu naše institucije ne pružaju.

U utorak ujutro roditelji djece iz tog razreda te ostatka škole okupili su se najavili i mirni protest te su odlučni u tome da ne šalju djecu u školu dok se god situacija ne riješi.

Ministar: Djeco vratite se u školu

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs poručio je kako je ovo jako tužna priča. Molim učenike da se vrate natrag u školu jer, tvrdi, nema razloga za bojkot. Ravnatelja moli pak da ne daje ostavku. Fuchs je poručio i kako garantira normalno odvijanje školskog procesa.

- Izigrano je naše povjerenje. Ranije nismo davali izjave po uputi odvjetnika zbog zaštite djece, no sad želimo konkretnije reći neke stvari. Tada nam je jedno od obećanja bilo da će dijete koje je problematično, a koje je došlo u naš razred biti na opservaciji. Nismo znali o kakvoj je opservaciji riječ, okolnim putem došli smo do saznanja da bi to bila Klinika za psihijatriju u Kukuljevićevoj koja jedina i može biti kompetentna vještačiti takvo problematično dijete. Tada nam je rečeno da će opservacija biti minimalno do iza Nove godine i ako nadležne institucije i mjerodavni stručnjaci daju zeleno svijetlo da se dijete uključi u redovan proces nastave, da bi bilo vraćeno u naš razred. Tražili smo da budemo obaviješteni o njegovom liječenju i kad se bude vraćao da dobijemo izvješće što se događa s njim. Naša djeca su u ponedjeljak došla u školu, a roditelji su tog dječaka mimo svega doveli u školu. Ako postoji moment u kojem je netko nadležan od stručnjaka dao zeleno svjetlo da dođe, želimo znati tko imenom i prezimenom stoji iza tog potpisa jer nama nitko ne jamči sigurnost naše djece - poručili su roditelji ostale djece.

Taj dječak je u ponedjeljak, kazali su nam roditelji, bio u razredu s još jednim djetetom.

- Dobili smo potvrdu majke da je nastava bila neodrživa. Dječak je cijelo vrijeme radio cirkus, vozikao autić, ispuštao neartikulirane zvukove, nije bilo načina da učiteljica održi sate bez da je on ne ometa. U jednom trenu je uzeo olovku i gurao u utičnicu od struje. On je sami sebi opasnost, te predstavlja opasnost za našu djecu. Zatim smo odlučili da djecu u tim uvjetima ne možemo slati u školu. Onda smo u večernjim satima saznali za ravnatelja - poručuju.

Roditelji: Imamo samo jedan uvjet

Roditelji cijelog tog 4. razreda imaju samo jedan uvjet kako bi opet slali svoju djecu u školu.

- Tražimo sigurnost za svu našu djece. U tom lancu sustava netko je zakazao. Svi želimo pisanu odgovornost osobe koja vraća to dijete u školu. Izmiče se Grad, Ministarstvo obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Centar za socijalnu skrb. Nama se postavlja pitanje jesmo li za smjene, mi nismo politička organizacija, hoće li netko vidjeti interes za smijenu Fuchsa ili nekoga u Grad to nas ne zanima. Mi smo u četvrtak navečer dobili mail od razrednice da nas Alma Rovis iz Agencije za odgoj i obrazovanje zove u petak na sastanak. Nikad nismo imali situaciju da se šalje za sastanak od večeras za sutra, većina roditelja petkom putuje, onda je bilo rečeno da bi se ona malo porazgovarala. Na pitanje roditelja što od nas točno želi, koje su točke sastanka, poručila je da nam ne može reći. A na javnoj televoziji je rekla da kao Agencija ne surađuju s roditeljima već da nadziru rad škole. Zašto onda treba nas? Previše je pitanja, a bez odgovor, dok nema odgovora ne šaljemo djecu na nastavu - poručuju.

Dodaju kako im je drago da im učitelji daju potporu kao i ravnatelju.

- Kad su učitelji štrajkali mi smo im bili podrška i uvijek ćemo pružati podršku učiteljima koji su potplaćeni. Zahvalni smo na potpori učiteljima i medijima bez kojih bi bili nevidljivi. Nitko nema ništa protiv našeg ravnatelja koji je čovjek od naroda, koji je pristupačan i svi mogu doći kod njega i uvijek bi našao neko rješenje, no ovo je više i jače od njega. Vjerojatno iz moralnih načela ne može se boriti protiv te struje i odustaje. Zanima nas koga se štiti. Tko su ti ljudi koji mogu dovesti svoje dijete i dok sat već dobrano traje, dok drugi koji kasne ne mogu ni ući na nastavu. Oni svoje dijete dovedu i 30 minuta nakon početka sata i na taj način dokazuju svoju silu. Državna tajnica u Ministarstvu je morala govoriti protokolarno što je morala kao i u bivšoj školi, to ne smatramo mjerodavno. Ona ima nametljivo i agresivno držanje. Držala se kao da smo gomila bezveznjakovića bez pola mozga, nitko nam ne može opravdavati njihove šabanske priče. Ona rekla da joj neće ulica rješavati probleme. Pa evo nas opet na ulici - poručuju roditelji koji pozivaju sve iz njihove, kao i iz ostalih škola da ih podrže.

- Treba puno toga promijeniti u sustavu, a ako se nas u Zagrebu ne čuje, onda druge tek neće. Jako smo razočarani, imamo osjećaj da nas vrte u centrigufi i da nam daju lažna obećanja. Mi tražimo zapisnike, dokumente i da netko imenom i prezimenom stoji iza svoje odluke. Kad smo ih pitali čija je to odgovornost, svi su se okrenuli prema ravnatelju. Prema njemu je puno zahtjeva, to dijete putuje iz drugog kvarta. Problematičan dječak inače nije iz našeg kvarta, roditelji ga dovoze. Inače se naša djeca druže i igraju još od jaslica i vrtića, svi se znamo. Njega i njegove roditelje ne znao. Nikad ga nismo vidjeli sve dok prošli mjesec nije došao u našu školu. A njegovi su roditelji u ponedjeljak zakrčili pola prilaza busu, cijeli dan su bili parkirani sa svojim skupocjenim autom kod škole. Hoćemo imati novi Beograd? Ne želimo čekati novi Beograd - poručili su roditelji.

Agencija: Sve poduzimamo

Agencija za odgoj i obrazovanje odgovorila nam je da oni ispunjavaju sve svoje obveze.

- Slijedom događanja u navedenoj školi napominjemo da je svaki roditelj osobno odgovoran za svoje dijete sukladno pozitivnim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj. Agencija za odgoj i obrazovanje ispunjava sve obveze koje je preuzela i odrađuje sve sukladno zakonskim propisima koji nas obvezuju. U stalnom smo kontaktu sa školom, a o daljnjim postupanjima saznat ćete pravovremeno - odgovorili su iz Agencije za 24sata.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević za 24sata je poručila kako s osobitom pozornošću i zabrinutošću prati razvoj situacije u predmetnoj školi/razredu te poduzima korake u skladu sa svojim ovlastima.

- Zbog zaštite privatnosti djeteta ne možemo komentirati pojedinačne slučajeve u medijima niti davati informacije vezane uz konkretnu situaciju. Zatražene su informacije svih uključenih u postupak kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za kršenje sporazuma. Svima nam je u interesu da se ova situacija smiri te da sva djeca pohađaju nastavu u sigurnom i poticajnom okruženju, a djetetu s teškoćama da se pruži primjerena pomoć i podrška, stoga ponovno apeliramo na sve uključene dionike i sustave na hitan pronalazak rješenja - odgovorili su za 24sata iz Ureda pravobranitelja za djecu.