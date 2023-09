'Naše institucije su suučesnici u zlostavljanju žena i djece. Stanje je alarmantno, strašno'

Istukao ženu pa je vukao golu kroz selo kako bi ju svima prokazao kao preljubnicu, djevojku divljački mlatio u stanu, izašao je iz zatvora pa na ulici u Zagrebu pokušao silovati ženu, strava u Osijeku, mlada djevojka ubijena hicem iz policijskog oružja, da nisam pobjegla, bila bih mrtva na licu mjesta... Ovo su naslovi s naših portala u posljednja četiri dana, od kojih je jedan od njih, petak, bio Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Na taj smo dan doznali o još jednom femicidu, kojeg je opet počinio policajac, istaknula je zastupnica Možemo Ivana Kekin za saborskom govornicom kritizirajući postupanje policije u posljednjem slučaju koji se dogodio u Osijeku.

- Tek je DORH prekvalificirao to u ubojstvo. Istodobno, u Saboru smo na taj dan imali tematsku sjednicu upravo na temu borbe protiv nasilja nad ženama na kojoj su sudjelovale gotovo isključivo žene. Unatoč nesrazmjernoj zastupljenosti muškaraca u Saboru na toj sjednici nije bilo niti jednog jedinog zastupnika. Niti jednog - razočarana je Kekin.

Problematizirala je i neadekvatne reakcije institucija nakon što se nasilje nad ženama dogodi.

- Naše institucije su suučesnici u zlostavljanju žena i djece. Izmjene zakonskog okvira, kojima se hvalite i u kojima će se femicid konačno nazvati svojim imenom, neće ništa promijeniti. Potrebna nam je prevencija i edukacija na svim razinama, od najranije dobi do svih koji rade u sustavu. Moramo nasilje naše svagdašnje denormalizirati, počnimo od istrage i sankcija za sramotno postupanje policije u Osijeku. Ministre Božinoviću, vi ste na redu - poručila je.

'Od 2004. imamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a gdje smo danas, što smo suštinski napravili?'

Stanje je alarmantno, naglasila je i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

- Od 2004. imamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a gdje smo danas, što smo suštinski napravili? Možda je najbolji odgovor na to pitanje zapravo najgori i najužasniji jer je točno na taj Nacionalni dan jedna mlada žena izgubila život. Kolegice i kolege, tako izgleda borba protiv nasilja nad ženama 24 godine nakon užasnog višestrukog ubojstva, koji je postao simbol te borbe - istaknula je.

Prošle je godine, navela je, ubijeno 14 žena, ove godine do sada još osam.

- To je strašno. Procjenjuje se da u Hrvatskoj svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje, a one koje izgube život najčešće su bile izložene nasilju dugo, dugo prije. Zaštitu nisu dobile. Nasilnici i ubojice šetaju slobodno sve dok svoje žrtve ne ubije. I to je naša stvarnost. Premijer je nedavno najavio uvođenje femicida u zakon uz izmjenu još nekoliko zakona koje bi trebale dati bolju zaštitu ženama, naravno da je to dobro, ali je trebalo puno prije. Još nismo došli do provedbe zakona i kako spriječiti nasilje. Svi oni koji svakodnevno kroz sustav dolaze u kontakt sa ženama žrtvama nasilja propuštaju ih zaštititi - poručila je istaknuvši kao i Kekin važnost prevencije i edukacije.