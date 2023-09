Sramotan status svećenika Ike Mandurića: 'Ako ste istrpjeli cmizdrenja, ja vam se divim!'

Pater Ike Mandurić, poznat u javnosti po svojim kontroverznim izjavama, na Facebooku je objavio status u kojem komentira slučaj Denisa Buntića i optužbi da je pretukao svoju suprugu Klaru.

Mandurić je svoj status vrlo brzo nakon objave izbrisao.

Njegov sramotan status prenosimo u cijelosti:

- Denis Buntić je učinio jako lošu stvar jer je (ako je) tukao svoju ženu. Muževi, to nikad i nikad ne smijete napraviti! Osuđujem to potpuno. I jako je loše ako ima onih koji to ne osuđuju. A da nam nije to svima jasno, pokazuje uvijek neki novi slučaj nasilja nad ženama. No, osim žaljenja za pretprljenu bol Denisove žene, nakon što sam preslušao njezin snimak, nekako, stadoh misliti o muževima koji, tko zna kakva sve nasilja i maltretiranja namjerno-iritantnih žena ne podnose? A takvih muževa je jaaako puno: strpljivih, snažnih, postojanih... Šteta što se o njima ne govori, ne priča: More je divnih, snažnih muževa koji se stojički nose s lažima, cmizdrenjima, optužbama, manipulacijama, prenemaganjima... Naravno i posve je logično je da ima jako puno brakova u kojima su žene negativne i loše, a muževi plemeniti i postojani. Dakle, i muževa koji su prošli teške trenutke na kakvim je Denis pao. Nikad nismo stali u njihovu zaštitu, niti ih pohvalili. E, to nije u redu! Pa, evo jedna poruka njima: ako ste istrpjeli onakve histerije i cmizdrenja, ja vam se divim! Dečki, svaka vam čast! - napisao je Mandurić.

Podsjetimo, Bivši hrvatski rukometaš Denis Buntić u subotu je uhićen zbog obiteljskog nasilja, a policija mu je pretragom kuće pronašla arsenal oružja. Međutim, iako je Kantonalno tužiteljstvo zapadnohercegovačkog kantona predložilo pritvor za Buntića, sud je odbio prijedlog tužitelja te odredio bivšem rukometašu zabranu prilaska supruzi i obvezu svakodnevnog javljanja u policiju.