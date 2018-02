'Naše ruže dobije svaka treća Hrvatica. Crvene su prvi izbor'

Tri dana bile su bez vode, iz toplog Ekvadora skoro su zametene u snijegu kad su sletjele u Nizozemsku, ali su se ruže u nedjelju ujutro kamionima ipak probile do Hrvatske.

- Spremne su za dan zaljubljenih, u svim nijansama, ali je najviše crvenih. Hrvati definitivno najviše vole poklanjati crvene ruže za Valentinovo. Nisu kliše, one su najljepši simbol ljubavi i nečije privrženosti te nisu rezervirane samo za zaljubljene – rekao je Krešimir Vnučec (43), komercijalist tvrtke Van Vliet Zagreb, članice nizozemske tvrtke koja je među tri najveće europske tvrtke koje se bave cvijećem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Stiže nam Valentinovo! "Hrvatsku će preplaviti ruže iz Ekvadora" Reporterka: Katarina Dimitrijević Hrnjkaš Posted by 24sata on 11. veljače 2018

Samo preko njih u Hrvatsku je u nedjelju stiglo čak 250.000 ruža u 30-ak boja: žutih, ružičastih, crvenih, ali i zelenih, ljubičastih te drugih egzotičnih boja. S obzirom na to da oni drže oko četvrtinu tržišta, vjerojatno je u Hrvatsku samo za Valentinovo uvezeno sveukupno milijun ruža.

Ovogodišnja pošiljka za Valentinovo našim sugovornicima stigla je iz Ekvadora, južnoameričke zemlje udaljene 10.428 kilometara.

- Njihova je klima tijekom godine idealna za rast ruža i trenutačno imaju najbolju berbu. Cijena im ovisi o dužini stabljike i ljepoti cvjetne čašice – kaže naš sugovornik.

Što je stabljika duža, cijena im je viša i u cvjećarnicama po komadu može biti od 20 do čak 50 kuna. Domaći cvjećari, pak, najviše vole upravo ekvadorsku Freedom ružu, koja ima veliku i čvrstu cvjetnu čašicu, a omiljena je i među kupcima. A da bi ruža ostala lijepa te kako se ne bi rascvala dok ne dođe do kupaca i zaljubljenih muškaraca, ruže na takozvanim farmama rastu u posebnom omotaču oko cvjetne čašice koji drži njihove latice zatvorenima. Nakon što ih uberu, sortiraju ih po dužini stabljike te pomno slažu u kartonske košuljice.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Uhvatila nas je nervoza jer su ruže sletjele u Nizozemsku i kamionima su trebale krenuti prema nama. A onda se digla mećava između Nizozemske i Njemačke te su se jedva probile. Cvjećari iz Hrvatske su od šest ujutro nervozno čekali ruže – kaže Vnučec, koji sa suradnicima ovih dana ne spava.

Jer Valentinovo je upravo najbolji dan u njihovu poslu, barem u Hrvatskoj, dok u Sloveniji za 8. ožujka, na Međunarodni dan žena, kupe ipak koji cvijet više nego za Valentinovo.

A ruže su tu, dobrim dijelom su raspodijeljene po cijeloj Hrvatskoj - od Dubrovnika do Osijeka. Kako bi se sačuvala, ruže se čuvaju na temperaturi između 5 i 7 stupnjeva Celzijevih.

- Pazimo i da vrata ne otvaramo često kako topliji zrak ne bi ušao i smetao cvijeću. No one su ipak otporne i jednom kad se poklone, mogu u vazi stajati i do dva tjedna – kaže nam Krešimir Vnučec.

- Skinite listiće: Da bi cvijet dulje trajao u vazi, treba stabljiku malo podrezivati svakih nekoliko dana. Skinite i listove te mijenjajte vodu.

- Freedom: Ovu vrstu ekvadorskih ruža naši cvjećari najviše vole jer ima veliku i raskošnu cvjetnu čašicu. Vole je i kupci, a omiljena boja ruže za Valentinovo je, dakako, crvena.

- 3 dana puta: Veletrgovci ruže kupuju preko burze cvijeća. Oko 250.000 ruža ove je godine stiglo samo iz Ekvadora zato što je u jeku berba i cijena im je dobra. Do nas su putovale tri dana.

- Malo domaće proizvodnje: Ruže najviše dolaze iz Kolumbije, Ekvadora i Kenije. Domaća proizvodnja poprilično je slaba, stoga ih trgovci kupuju na veliko preko burzi cvijeća. Cijena im je u veletrgovini oko pet puta jeftinija nego kod cvjećara.

- Zatrpani cvijećem: Robni terminali u Hrvatskoj trenutačno su zatrpani cvijećem, najviše ružama, te ih kamioni voze u sve dijelove zemlje.

Tema: To mi treba