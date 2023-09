'Našeg psa Louisa nema više od mjesec dana, ali ne odustajemo. Ostajemo ga tražiti u Hrvatskoj'

Čak i ako naš Louis više nije živ, samo želimo znati što se dogodilo. A dok ne znamo ništa, mi ćemo ga nastaviti tražiti i ostajemo u Hrvatskoj. Nadamo se svake sekunde svakog dana da ćemo ga pronaći, govore nam Marta Bloch i Jose Caruso, par kojem se ljetovanje u Gornjim Tučepima pokraj Makarske pretvorilo u noćnu moru.

Naime, oni su u Gornje Tučepe stigli 22. kolovoza sa svojim voljenim psom Louisom, rodezijskim goničem lavova, a on je dva dana kasnije nestao u šumi iza kuće u kojoj su odsjeli.

- Ja sam hodala s njim s gornjeg kata kuće na donji kad sam shvatila da sam bosa. Rekla sam mu da me pričeka dok se odem obuti. U trenutku kad sam ja otišla po cipele, u kući je nastao propuh koji je vrlo glasno zalupio vratima, što je jako prepalo Louisa - prisjeća se Marta. U tom je trenutku Louis istrčao iz kuće.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Kroz dvorište je pobjegao u šumu. Bilo je to u 10 sati ujutro, 24. kolovoza. Mi smo nakon 8 minuta pregledali kameru s kuće da vidimo kojim je putem otišao, ali 8 minuta je mnogo, već je prešao veliku udaljenost - govori nam Marta.

Louis je inače vrlo plahe naravi, svega se boji.

- Plaši se vjetra, počne se tresti, jer zna da vjetar može zatvoriti vrata, a on ne voli kad su vrata zatvorena. Boji se i kada pada kiša, kada je nevrijeme i grmljavina. Louis je zaista miran pas, nikad ne laje, osjetljiv je čak i na povišeni glas - opisuje ga Marta. Dodaje kako je čipiran, ali čipovi služe samo da se vidi tko je vlasnik, nemaju GPS na sebi. Sada svaki dan Marta i Jose ostavljaju hranu po Biokovu u nadi da će Louise doći.

Ostavljaju mu hranu

- Mažemo paštetu po stablima, ostavljamo piletinu, čak i juhu u zdjelicama na podu. Kada ne znaš gdje ti je pas, dobro je pomoći mu s mirisima. Zato na različitim mjestima ostavljamo juhu koja ima jak miris, a taj miris on može pratiti do kuće, tako smo rasporedili zdjelice s juhom. Krenemo ih postavljati od udaljenih krajeva i povlačimo se prema kući, putem ostavljajući zdjelice. Tako da može pratiti miris koji je oko 3 km od kuće - objašnjavaju nam. Kupili su i 10 termalnih kamera koje su postavili po cijelom području između kuće i vrhova Biokova, odnosno po šumi, gdje god ima hrane.

- Kamere smo kupili dva tjedna nakon što je Louis nestao. Svaki dan obilazimo i pregledavamo kamere, ali na njima vidimo samo mačke ili lisice. Svako dva do tri dana mijenjamo poziciju kamera - kaže nam Jose. Ističe kako su kamere morali ići kupiti u Split jer nisu mogli organizirati dostavu u Tučepe, a sami odlazak od Tučepa do Splita vrlo im je teško pao.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Jako smo se loše osjećali kad smo išli u Split po kamere, stalno smo razmišljali da nas možda baš u tom trenutku Louis traži, a mi se udaljavamo, makar samo tih 70-ak kilometara. Ne mogu ni zamisliti kako bismo se osjećali da odemo iz Hrvatske bez njega - iskren je Jose, koji inače s Martom i Louisom živi u Pragu, u Češkoj.

- Louis je navikao biti vani u prirodi, stalno idemo u šetnje. Uvijek je uz nas, najčešće između nas dvoje, jako je privržen i vezan. Voli da smo mu blizu, pogotovo jer se svega plaši - govori nam Marta.

- Louis se zapravo ponaša kao mačka. Kad je kod kuće samo voli biti u našoj blizini, imati hrane i ležati. Ne voli previše pažnje, nije razigran ni mazan, ali mu je važno biti kraj nas - dodaje Jose. Louis je naviknut na putovanja i boravak u novim kućama i hotelima.

Uvijek su zajedno

- Uvijek je s nama, zato i putujemo autom. Ide s nama u restorane, u shopping, kod frizera. Ali ne voli vodu, kada vidi bazen u kući, odmah stoji po strani i ne ide baš u dvorište - govori nam Jose. Najviše ga muči što ne zna u kojem je točno pravcu Louis otišao, jer kad se uđe u šumu toliko je strana na koje se može otići, a granje je tako gusto pa se od lišća ništa ne vidi.

- Budući da poznajemo Louise, mislimo da nije išao visoko u planinu. On je već stariji pas, ima 8 godina, zadnju godinu dana ne voli preduge šetnje jer se umori. Ali uplašena životinja može promijeniti ponašanje i postati nepredvidljiva - objašnjava nam. Kad je Louis nestao, kontaktirali su policiju i HGSS te lovce.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- HGSS ima pse, ali ih ne mogu koristiti jer nije u pitanju nestala osoba, pa su rekli da nam ne mogu pomoći. Rekli su nam da, ako pronađemo psa i ako je on zapeo u neku rupu ili špilju, onda nam oni mogu pomoći izvući ga - prepričava nam Jose.

Louisa više od mjesec dana nitko nije vidio, ali Marta i Jose ne odustaju od potrage.

- Ovo je jako veliko područje, Biokovo je ogromno i nepristupačno, a tu živi vrlo malo ljudi pa je moguće da ga zaista nitko nije vidio. Bili smo svugdje, gdje god smo mogli doći i provući se. Popeli smo se i na Skywalk da vidimo kako Biokovo izgleda od gore, sve je tako prostrano. Na ovom području ima i napuštenih kuća u šumi, sve smo pretražili u nadi da se negdje skrio. Svugdje je strmo i vrlo opasno - govori nam Marta.

- Upoznali smo lokalnog pastira, on nas je učio kako se probijati kroz šumu i težak teren. On ima 15 koza, a kad su one na samo nekoliko metra udaljenosti i leže, gotovo ih je nemoguće vidjeti od zelenila i raslinja, te se ne može uopće doći do nje - dodaje Jose.

Zato bi im vrlo dobro došli psi tragači.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Oni mogu pratiti miris, da barem znamo smjer u kojem je Louis otišao. Ništa nam nije pošlo za rukom, koga smo god zvali za pomoć, rekli su nam da su na godišnjem odmoru i da ne rade. Tako je bilo i s jednom organizacijom iz Njemačke koja ima posebno obučene pse za potragu drugih pasa nakon dugo vremena, čak nakon više od 5 tjedana, iako neki kažu da se nakon toga izgubi miris - govori Jose. Ali za sada moraju čekati da se te osobe vrate s godišnjeg odmora, pa će im možda pristati pomoći.

- Na cijelom ovom području, od Male Dube do Baške Vode, smo postavili i dijelili letke, ljudi znaju da tražimo Louisa, ali nitko ga nije vidio. Moguće da ga je netko pronašao i uzeo sebi, velika je šansa za to, jer je dobra pasmina i može se prodati za 200-300 eura. Ali mi smo stavili nagradu za njegovog nalaznika od 3000 eura - ističe Marta. Dodaje kako je Louis kastriran pa ga se ne može razmnožavati.

- Uz to je star, malo je lijen, plašljiv, čak i ako ga je netko uzeo i želi ga razmnožavati, ne može - dodaje Jose.

Termalni dron

Osim pasa tragača, Marta i Jose pokušavaju pronaći nekoga tko zna upravljati dronom i za to ima dozvolu.

- Želimo kupiti termalni dron kojim ćemo pretražiti cijelo ovo područje, posebno nepristupačne dijelove, jer se Louis možda skriva u nekom kutku. Nije nam problem kupiti dron i platiti toj osobi da s njim upravlja, samo moramo naći nekoga tko nam želi pomoći. Termalni dron može u jednom danu pretražiti područje koje mi pretražujemo 5 tjedana - govori Jose. Pokušali su s normalnim dronom, ali od njega nema koristi, jer se iz zraka vidi samo gusto zelenilo ili gole stijene.

- Cijelo ovo područje je nepristupačno, tu ljudi ne šetaju, ne planinare, ne vozi bicikl, zato i nije čudno da ga nitko nije vidio ako je u šumi. Jedina osoba koja se tu kreće je pastir, a moguće da se Louis sakrije kada ga čuje. Tako da mi nije teško vjerovati da je zaista tu u šumi i planini. Ima dovoljno vode jer je često padala kiša - dodaje.

Svjesni su da se Louis sada, ako je zaista po šumi Biokova, ponaša više kao divlja životinja.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Mi sada zapravo pokušavamo uhvatiti divlju životinju, jer pretpostavljamo da se nakon mjesec dana u šumi on tako i ponaša. Dakle, izlazi noću, traži hranu, jednom kad je nađe će se vraćati svaku noć na to isto mjesto. Tako rade divlje životinje u prirodi - pojasnili su. Zato i dalje pregledavaju termalne kamere, na kojima su jednom vidjeli psa koji je izgledao isto kao i Louis.

- Na kameri smo vidjeli kako je pas došao na hranu koju smo ostavili za Louisa, izgledao je isto kao on, velik, smeđ. Pa smo i dalje ostavljali hranu na tom mjestu i kampirali da ga pokušamo uhvatiti, ali onda smo vidjeli da je to neki drugi pas koji zaista sliči našem Louisu - razočarali su se.

- Proveli smo mnogo noći vani, kampirajući, kako bi nas Louis lakše nanjušio, jer se životinje u šumi kreću tijekom noći. Njegova pasmina inače ima dobar njuh, ali Louis je jako plašljiv. Čak ni kad je kući, ako je vani jak vjetar ili loše vrijeme, on ne želi jesti od straha - govori Marta.

Sve je možda

- Louis je jako čudan pas, uopće nisam sigurna bi li htio jesti hranu koju mu ostavimo sad kad je pod stresom i prestrašen. Ali nakon više od mjesec dana u divljini, valjda bi pojeo što pronađe. Doduše, on voli jesti i travu, ali ne može tako dugo preživljavati samo od trave - ubacuje se Jose. Svjesni su i da je možda ozlijeđen.

- Sve nam je možda, možda je živ, možda mrtav, možda je u planini, možda ga je netko uzeo, možda je ozlijeđen. Sve je možda. Ne možemo otići iz Hrvatske dok ne pokušamo sve što možemo da pronađemo Louisa, moramo učiniti sve što je u našoj moći da ga vratimo, i zato smo još uvijek ovdje. I ostat ćemo minimalno do prosinca i čekati ga, ako ga ne pronađemo prije. Postoje slučajevi gdje su se psi vratili vlasnicima nakon četiri mjeseca izbivanja, tako da uvijek ima nade - optimistički su Marta i Jose te mole, ako netko ima informaciju o Louisu, da im se javi putem Facebook stranice Udruge šapama od srca - Makarska ili na kontakte koji su tamo navedeni.