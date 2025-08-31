Naši srednjoškolci osvojili su četiri brončane medalje na matematičkoj olimpijadi

Hrvatski srednjoškolci Matej Križanić (Prva gimnazija Varaždin), Fran Čačinović (Gimnazija Lucijana Vranjanjina, Zagreb), te Emil Missoni, Fran Pilipović, Ivan Katalenić i Lovro Kličković (XV. gimnazija, Zagreb) s velikim su uspjehom nastupili na 19. Srednjoeuropskoj matematičkoj olimpijadi u njemačkom Chemnitzu, izvijestilo je u nedjelju Hrvatsko matematičko društvo.

Lovro Kličković, Ivan Katalenić, Emil Missoni i Fran Pilipović osvojili su brončanu medalju, a Matej Križanić i Fran Čačinović su dobili pohvalu.

Na olimpijadi koja je završila u nedjelju, sudjelovalo je 10 država srednje Europe: Poljska, Mađarska, Češka, Švicarska, Austrija, Slovenija, Litva, Hrvatska i domaćin Njemačka uz gostujuću državu Ukrajinu. Sudjelovali su učenici srednjih škola koji iste godine nisu sudjelovali na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi, priopćili su iz Hrvatskog matematičkog društva.

Pripreme ekipe organiziralo je Hrvatsko matematičko društvo, a pripreme i put financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih RH.