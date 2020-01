Našli dijelove tijela tinejdžera u vreći: To je osveta zbog droge?

Keanea Mulready-Woodsa (17) zadnjeg je vidjela njegova obitelj u nedjelju oko 18 sati u gradu Drogheda, udaljenom 50 kilometara od Dublina. Nakon 24 sata njegova je obitelj nazvala policiju - nisu znali gdje je. Na društvenim mrežama pokrenuli su potragu za svojim sinom i bratom koji im se nije javljao.

Nešto prije 10 sati ujutro u ponedjeljak je irska policija dobila poziv. Netko je našao dijelove tijela u crnoj vreći u Darndaleu. Bili su to Keanovi dijelovi tijela. Policija je više od 24 sata kasnije našla još dijelova u zapaljenom automobilu, javlja Irish Times.

U srijedu navečer službeno su potvrdili da se radi o Keaneu.

Gardaí investigating the murder of Keane Mulready-Woods are appealing to the public for information to contact Drogheda Garda Station 041 987 4200. For more information: https://t.co/4EOFnfP4zR pic.twitter.com/T3Y4hOFYDU