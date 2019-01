Našli mrtve bebe u hladnjači: 'Jedna majka ne postoji nigdje'

Radiša Pavlović iz komisije za nestale bebe priopćio je da se na popisu majki 13 beba iz hladnjače u bolnici u Kraljevu, koje su pronašli prije nešto više od tjedan dana, nalazi iz žena koju je nemoguće pronaći, javlja Alo.rs.

Ona ne postoji u sustavu, nema njezinog imena u bolničkim knjigama, a na popisu je navedeno da joj je se beba rodila živa. Policija ju još uvijek nije pronašla.

Pavlović je pitao i medicinskog djelatnika što bi rekao čija su to djeca ako netko vidi što se nalazi u hladnjači. Ovaj mu je odgovorio:

- Mi to ne bacamo, to se čuva, one su tu do daljnjeg - rekao je djelatnik, a na pitanje imaju li na vrećama upisana imena roditelja, djelatnik je rekao da su zapisana u protokolu.

Zatim je djelatnik uzeo crnu vreću, iz 2016. godine, koja je tamo najdulje. Ta beba je isto rođena živa, ali su ju pronašli na smetlištu. Pavlović tvrdi kako mu nije jasno zašto je i ta beba u hladnjači kada je trebala biti pokopana.

- Za dvije bebe ne postoje suglasnosti njihovih roditelja da ih bolnica pokopa. To su, uz bebu pronađenu na smetlištu, tri problematične bebe čiji je slučaj otvoren - naveo je Pavlović. Tvrdi da ni na jednoj bebi nije napravljena obdukcija.

- Direktor Opće bolnice u Kraljevu tvrdi a imaju suglasnost za sve bebe, ja tvrdim da nemaju. Policija će ispitati je li bolnica predložila roditeljima da oni odrade pokop i zbrinjavanje, ili su sami roditelji rekli da ih to ne zanima, kao što to tvrdi direktor bolnice - kazao je Pavlović i dodao da inzistira da se saslušaju majke te djece i ispitaju okolnosti.

- Policija će ispitati roditelje i provjeriti jesu li bili svjesni svih okolnosti tada. Kada im je priopćeno da im je beba umrla, na koji način, to im je priopćio - naveo je.