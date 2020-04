Našli tijelo mladića kojega je dečko zadavio i bacio u Savu

Pet dana nakon što su policajci 19-godišnjaka prijavili zbog sumnje da je ubio 21-godišnjaka pronađeno je tijelo nesretnog mladića, koje je njegov ubojica bacio u Savu.

Građanin je 28. ožujka oko 14.30 sati u Strmcu Bukevskom prnašao tijelo nepoznatog muškarca i to dojavio policiji. Tijelo su prevezli u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku gdje je identificirano te je u ponedjeljak potvrđeno da je riječ o mladiću za kojega se sumnja da je ubijen 7. ožujka.



Kako je izvijestila PU zagrebačka, sumnjaju da je 19-godišnjak 7. ožujka 2020. godine oko 17 sati iz Osijeka doputovao u Zagreb nakon čega je otišao na nasip rijeke Save u blizini naselja Prečko. Potom je s mobitela nazvao 21-godišnjaka kojeg od ranije kratko poznaje i pozvao ga da se tamo nađu. Na njegov poziv 21-godišnjak je pristao te nedugo nakon poziva došao do nasipa, a nakon što su jedno vrijeme razgovarali spustili su se do same obale rijeke Save gdje je 19-godišnjak na za sada neutvrđen način ubio svoju žrtvu, a potom njegovo tijelo bacio u rijeku.



- Moj klijent je aktivno iznosio obranu i odgovarao je na postavljena pitanja. To je sve što vam mogu reći u ovoj fazi postupka - rekla je Nataša Vujčić, odvjetnica osumnjičenog za ubojstvo. Njega je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu pritvorio na mjesec dana. U Remetincu je završio kako ne bi pobjegao i kako ne bi imao mogućnost utjecaja na svjedoke.

Njih dvojica su se navodno, neslužbeno doznajemo, posvađali zbog ljubomore. Tko je na koga bio ljubomoran i zašto pokazat će istraga. Tijekom sukoba osumnjičeni je zgrabio žrtvu za vrat i zadavio ga. Kako bi zameo tragove truplo mu je potom bacio u Savu. Uhićen je nakon 15-ak dana, a policija mu je, navodno, ušla u trag prateći komunikaciju s mobitela žrtve. U obrani je tvrdio, neslužbeno doznajemo, da je bio napadnut i da se branio.