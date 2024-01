Naslijedila je 25 milijuna eura: Podijelit ću ih, ne zaslužujem to

Foto: Monika Skolimowska/DPA

Marlene Engelhorn (31) kaže da je naslijedila novac, a ništa nije učinila. Dodaje i da država na to ne želi porez. To smatra nepravednim te kaže da je to promašaj države...

Kopiranje linka Marlene Engelhorn (31) živi u Beču te je naslijedila od bake 25 milijuna eura. - Naslijedila sam bogatstvo, a time i moć, a da za to nisam ništa učinila. Država na to ne želi ni porez - kaže Austrijanka. Zato želi da 50 Austrijanaca odredi kako će se preraspodijeliti milijuni koje je naslijedila. Austrija je 2008. godine ukinula porez na nasljedstvo, čime je postala jedna od nekolicine europskih zemalja koje nemaju nikakav porez na nasljeđivanje. Engelhorn misli da je to nepravedno, piše FrankfurterRundschau. Marlene je potomak Friedricha Engelhorna, osnivača njemačke kemijske kompanije BASF, a naslijedila je milijune nakon što joj je baka umrla u rujnu 2022. godine. Bogatstvo Traudl Engelhorn-Vechiatto američki je časopis Forbes procijenio na 4.2 milijarde dolara, a i prije nego što je umrla njezina je unuka izjavila da želi predati oko 90 posto svog nasljedstva. Koliko je Marlene točno naslijedila nije jasno, ali je poručila kako će jedan dio zadržati kao vrstu "financijskog osiguranja". IMOVINSKA KARTICA Plenković naslijedio 80.000 eura, a narasla mu je i plaća Počele stizati pozivnice Na adrese 10.000 Austrijanaca su u srijedu počele stizati pozivnice. Oni su nasumično odabrani, a između onih koji se odazovu pozivu, napravit će se vijeće od 50 ljudi. Njih 15 će biti "rezerva" ako netko odustane. Vijeće će onda odlučiti kako će se raspodijeliti Marlenin novac. Ona neće imati pravo veta na njihovu odluku. Ako vijeće pak ne uspije odlučiti kome će se novac dati, on ostaje nasljednici. - Mnogi ljudi teško spajaju kraj s krajem s punim radnim vremenom te plaćaju porez na svaki euro koji zarade radom. Ja to doživljavam kao promašaj politike, a ako politika zakaže, onda se građani sami moraju nositi s tim. Ako je politika neuspješna, to je problem. Stavljam svoju imovinu na raspolaganje ovih 50 ljudi i dajem im svoje povjerenje - kaže Marlene.