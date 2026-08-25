Nastava počinje u ponedjeljak, 7. rujna. Zasad. Mnoge škole nisu opremljene za vrućine

Nastava za većinu učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj počet će u ponedjeljak 7. rujna, kako je i definirano "Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk. godinu 2026/2027". Potvrdili su tako u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih na naš upit, a koji smo ih uputili jer se početkom kolovoza razvila rasprava treba li odgoditi početak nastave na 14. rujna zbog nesmiljene vrućine.

- Nadam se da se to neće dogoditi, pa nemam gdje s djetetom - reakcija je brojnih roditelja na takve prijedloge.

Iz Ministarstva su već tad kazali kako se o pomicanju nastave ne razmišlja, a na naš upit ističu: "Mišljenja smo da je ovom trenutku nemoguće prognozirati kakva će biti temperatura 07. rujna". To ipak ostavlja mogućnost izmjene kalendara koji za školsku godinu 2026./2027. propisuje početak nastave 7. rujna, te završetak 16. lipnja 2027., odnosno 21. svibnja za maturante.

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Plenković mijenjao kalendar

Važeći kalendar za školsku godinu 2026/2027. propisuje početak nastavne godine 7. rujna, te završetak 16. lipnja 2027. godine, odnosno 21. svibnja za maturante. Podsjetimo, ove školske godine ponovo su razdvojeni zimski praznici u dva dijela. Neće biti kratkih jesenskih praznika uz Sve svete, prvi dio zimskih praznika trajat će dva tjedna, od Božića do Sveta tri kralja, a drugi dio zimskih praznika bit će u zadnjem tjednu veljače. Proljetni praznici vezani su uz Uskrs, od 25. ožujka do 5. travnja 2027. Minimalni zakonski broj nastavnih dana je 175, a za učenike završnih razreda srednje škole 160, što je jedna od najnižih satnica u EU.

No ni Odluka objavljena u Narodnim novinama nije "sveta krava". Prisjetimo se, premijer Andrej Plenković 2024. godine odlučio je da se početak nastave te godine pomakne s 2. rujna na 9. rujna, nakon zahtjeva župana iz dalmatinskih županija. Praznici su se mijenjali i u korona-godinama.

Vrućine i turistička sezona često su glavni argument onih koji traže pomicanje početka ili završetka nastavne godine. No takvi pomaci ne stvaraju problem samo roditeljima, već donose i ogromne probleme samim školama. Na temelju kalendara, naime, prave se školski godišnji planovi, satnica, provedba nastave i izvannastavnih aktivnosti.

Zagreb: Prvi dan nove školske godine u OŠ Središće | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nekima nastava već započela

Školski sindikati, te uprave škola ipak ističu jako važan problem: Mnoge učionice nemaju klima-uređaje, a toplinski valovi udaraju već krajem svibnja i znaju potrajati sve do listopada. Rad u takvim uvjetima je sve teže za podnositi.

Neki učenici u Hrvatskoj već su ovaj ponedjeljak krenuli s nastavom. Riječ je o Američkoj međunarodnoj školi u Zagrebu, gdje je nova školska godina započela ovaj tjedan.

- Primjenjujemo kombinaciju američkog i hrvatskog školskog kalendara, pri čemu vodimo računa o tome da tijekom školske godine imamo najmanje 180 dana kontakta s učenicima. Kalendar je organiziran tako da učenici, u pravilu, imaju barem tjedan dana odmora nakon svakih šest do osam tjedana nastave. Također pratimo kalendare drugih američkih međunarodnih škola u regiji kako bismo održavali sličan raspored školske godine – kaže Oliver Mando, komunikacijski menadžer škole.

Američka međunarodna škola u Zagrebu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Unutarnje grijanje i hlađenje

Školski kalendar zato se ponešto razlikuje od onoga u hrvatskim državnim i gradskim školama. Učenici imaju tjedan dana jesenskih praznika u listopadu, nekoliko slobodnih dana vezanih uz američke blagdane poput Dana zahvalnosti, tri tjedna zimskih praznika, od 21. prosinca do 8. siječnja, tjedan dana praznika u veljači, proljetne praznike uz Uskrs te produljeni vikend uz Tijelovo. Nastava završava 16. lipnja 2027. godine.

Što se tiče same školske zgrade, kampus Američke međunarodne škole u Zagrebu, otvoren 2018. godine u Novom Zagrebu, jedna je od energetski najučinkovitijih školskih zgrada u Europi.

- Škola ima sustav unutarnjeg grijanja i hlađenja, dok solarna energija predstavlja jedan od glavnih izvora energije za kampus. Također imamo vrlo stroge protokole vezane uz boravak učenika na otvorenom tijekom ekstremnih vremenskih uvjeta - pojašnjava Mando.

Pomicanje kalendara sigurno nije dobro ni za koga, a osnivači bi morali početi opremati škole i sve učionice klima-uređajima, smatraju prosvjetari i sindikati.