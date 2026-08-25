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DILEME OKO KALENDARA

Nastava počinje u ponedjeljak, 7. rujna. Zasad. Mnoge škole nisu opremljene za vrućine

Piše Ana Dasović,
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Nastava počinje u ponedjeljak, 7. rujna. Zasad. Mnoge škole nisu opremljene za vrućine
storyeditor/2026-08-25/PXL_080925_138057745.jpg | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Tijekom ljeta počelo se postavljati pitanje oko odgode početka nastave zbog ekstremnih vrućina. Iz Ministarstva poručuju kako je nemoguće prognozirati kakvo će vrijeme biti 7. rujna

Nastava za većinu učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj počet će u ponedjeljak 7. rujna, kako je i definirano "Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk. godinu 2026/2027". Potvrdili su tako u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih na naš upit, a koji smo ih uputili jer se početkom kolovoza razvila rasprava treba li odgoditi početak nastave na 14. rujna zbog nesmiljene vrućine.

- Nadam se da se to neće dogoditi, pa nemam gdje s djetetom - reakcija je brojnih roditelja na takve prijedloge.

Iz Ministarstva su već tad kazali kako se o pomicanju nastave ne razmišlja, a na naš upit ističu: "Mišljenja smo da je ovom trenutku nemoguće prognozirati kakva će biti temperatura 07. rujna". To ipak ostavlja mogućnost izmjene kalendara koji za školsku godinu 2026./2027. propisuje početak nastave 7. rujna, te završetak 16. lipnja 2027., odnosno 21. svibnja za maturante.

Foto: 123RF/Canva

Plenković mijenjao kalendar

Važeći kalendar za školsku godinu 2026/2027. propisuje početak nastavne godine 7. rujna, te završetak 16. lipnja 2027. godine, odnosno 21. svibnja za maturante. Podsjetimo, ove školske godine ponovo su razdvojeni zimski praznici u dva dijela. Neće biti kratkih jesenskih praznika uz Sve svete, prvi dio zimskih praznika trajat će dva tjedna, od Božića do Sveta tri kralja, a drugi dio zimskih praznika bit će u zadnjem tjednu veljače. Proljetni praznici vezani su uz Uskrs, od 25. ožujka do 5. travnja 2027. Minimalni zakonski broj nastavnih dana je 175, a za učenike završnih razreda srednje škole 160, što je jedna od najnižih satnica u EU.

No ni Odluka objavljena u Narodnim novinama nije "sveta krava". Prisjetimo se, premijer Andrej Plenković 2024. godine odlučio je da se početak nastave te godine pomakne s 2. rujna na 9. rujna, nakon zahtjeva župana iz dalmatinskih županija. Praznici su se mijenjali i u korona-godinama.

Vrućine i turistička sezona često su glavni argument onih koji traže pomicanje početka ili završetka nastavne godine. No takvi pomaci ne stvaraju problem samo roditeljima, već donose i ogromne probleme samim školama. Na temelju kalendara, naime, prave se školski godišnji planovi, satnica, provedba nastave i izvannastavnih aktivnosti.

Zagreb: Prvi dan nove školske godine u OŠ Središće
Zagreb: Prvi dan nove školske godine u OŠ Središće | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nekima nastava već započela

Školski sindikati, te uprave škola ipak ističu jako važan problem: Mnoge učionice nemaju klima-uređaje, a toplinski valovi udaraju već krajem svibnja i znaju potrajati sve do listopada. Rad u takvim uvjetima je sve teže za podnositi.

Neki učenici u Hrvatskoj već su ovaj ponedjeljak krenuli s nastavom. Riječ je o Američkoj međunarodnoj školi u Zagrebu, gdje je nova školska godina započela ovaj tjedan.

- Primjenjujemo kombinaciju američkog i hrvatskog školskog kalendara, pri čemu vodimo računa o tome da tijekom školske godine imamo najmanje 180 dana kontakta s učenicima. Kalendar je organiziran tako da učenici, u pravilu, imaju barem tjedan dana odmora nakon svakih šest do osam tjedana nastave. Također pratimo kalendare drugih američkih međunarodnih škola u regiji kako bismo održavali sličan raspored školske godine – kaže Oliver Mando, komunikacijski menadžer škole.

Američka međunarodna škola u Zagrebu
Američka međunarodna škola u Zagrebu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Unutarnje grijanje i hlađenje

Školski kalendar zato se ponešto razlikuje od onoga u hrvatskim državnim i gradskim školama. Učenici imaju tjedan dana jesenskih praznika u listopadu, nekoliko slobodnih dana vezanih uz američke blagdane poput Dana zahvalnosti, tri tjedna zimskih praznika, od 21. prosinca do 8. siječnja, tjedan dana praznika u veljači, proljetne praznike uz Uskrs te produljeni vikend uz Tijelovo. Nastava završava 16. lipnja 2027. godine.

Što se tiče same školske zgrade, kampus Američke međunarodne škole u Zagrebu, otvoren 2018. godine u Novom Zagrebu, jedna je od energetski najučinkovitijih školskih zgrada u Europi.

- Škola ima sustav unutarnjeg grijanja i hlađenja, dok solarna energija predstavlja jedan od glavnih izvora energije za kampus. Također imamo vrlo stroge protokole vezane uz boravak učenika na otvorenom tijekom ekstremnih vremenskih uvjeta - pojašnjava Mando.

Pomicanje kalendara sigurno nije dobro ni za koga, a osnivači bi morali početi opremati škole i sve učionice klima-uređajima, smatraju prosvjetari i sindikati.

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