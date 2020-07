Nastavak afere: HBOR nije htio dati kredit za vjetroelektrane, no uporno ga je gurala Žalac?!

Uprava HBOR-a bila je protiv kreditiranja tog projekta, no bivša ministrica Gabrijela Žalac taj je projekt podupirala. Na pitanje o njemu, prvotno je rekla kako ga se ne sjeća, a potom sve svalila na HBOR

<p>Uprava Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) bila je protiv tolikog kreditiranja projekta s vjetroelektranama u slučaju da investitor ne dobije novac od ostalih banaka. Zbog tih vjetroelektrana uhićena je i Josipa Rimac, a iako nikakav novca iz drugih banaka nije osiguran, dva mjeseca kasnije HBOR je usprkos prvotnom stavu odobrio veliki kredit, javlja <a href="https://www.telegram.hr/price/ekskluzivni-transkripti-hbor-se-prvo-opirao-dati-590-milijuna-kuna-kredita-tvrtki-iz-afere-rimac-a-onda-su-dosli-ministri/">Telegram</a>.</p><p>Na sjednicama Nadzornog odbora za taj se kredit zauzimala tadašnja ministrica <strong>Gabrijela Žalac</strong>, otkrivaju transkripti. Ti transkripti pokazuju kako se do kredita HBOR-a projektu s vjetroelektranama došlo pod neobjašnjivim uvjetima uz prisustvo ministara.</p><p>Zbog odustajanja drugih banaka od kreditiranja ovakvog projekta, Uprava HBOR-a opirala se sudjelovanju u istom i na sastancima je iznosila niz primjedbi na račun investitora. No, unatoč tome ministrica regionalnog razvoja Gabrijela Žalac zalagala se da se 'detaljno razmotri svaka moguća opcija'.</p><h2>Žalac se ne sjeća</h2><p>Žalac je <a href="https://www.telegram.hr/price/ekskluzivni-transkripti-hbor-se-prvo-opirao-dati-590-milijuna-kuna-kredita-tvrtki-iz-afere-rimac-a-onda-su-dosli-ministri/">Telegramu</a> prvo odgovorila kako se ne može sjetiti što je bilo, a zatim je odgovornost prebacila na HBOR.</p><p>Ključan uvjet za državno financiranje bio je da investitor dobije novac od konzorcija komercijalnih banaka, a dva mjeseca kasnije HBOR je ipak odobrio povoljno kreditiranje od 590 milijuna kuna. Predstavnici HBOR-a tu su činjenicu pokušali prikriti te su izjavili kako je golemi kredit odobren jer je investitor osigurao druga sredstva, a kasnije su ipak priznali da u trenutku odobrenja kredita drugih sredstava nije bilo.</p><p>Prikrivanje se nastavilo, jer prema transkriptima na istoj sjednici na kojoj se razmatralo kreditiranje tvrtke iz afere s vjetroelektranama ministri su razgovarali i o zaobilaženju presude Vrhovnog suda po kojoj HBOR mora objavljivati podatke o izdanim kreditima.</p><p>Investitora je u predsjednica Uprave HBOR-a Tamara Perko prozvala zbog toga što nije poslao svu traženu dokumentaciju te za neke druge neistine, a toj sjednici su, između ostalog, prisustvovali ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> kao predsjednik Nadzornog odbora i ministar gospodarstva <strong>Darko Horvat</strong>, uz ranije spomenutu Žalac.</p><h2>Projekt odbijale njemačke i austrijske banke</h2><p>C.E.M.P., koji je investitor u projektu s vjetroelektranama, od banaka je ukupno tražio 130 milijuna eura, a projekt su odbijale i banke iz Njemačke i Austrije. Perko je tad kazala ministrima kako ideja da HBOR samostalno kreditira C.E.M.P. 'nije u najboljoj bankarskoj praksi niti je prudentna'.</p><p>Za projekt se potom založila Žalac. Iako je kazala kako je “očito da će financiranje projekta bez konzorcija banaka biti nemoguće”, stoji u zapisniku kojeg je objavio<a href="https://www.telegram.hr/price/ekskluzivni-transkripti-hbor-se-prvo-opirao-dati-590-milijuna-kuna-kredita-tvrtki-iz-afere-rimac-a-onda-su-dosli-ministri/"> Telegram</a>, “naglasila je kako bi HBOR s obzirom na veličinu investicije, te činjenici da se radi o nerazvijenom području Hrvatske, trebao detaljno razmotriti sve opcije”.</p><p>Potom se odluka odobrila, a odluku Uprave potvrdio je Nadzorni odbor na čelu s ministrom Marićem tek dva mjeseca nakon što se mogućnost tolikog kredita odbacivala. Predsjednica Uprave Perko nije iznosila primjedbe, a Žalac je pozdravila odluku.</p><p>- Svi krediti u HBOR-a koji su prošli kreditni odbor i Upravu bili su nakon toga Nadzornom odboru. To je sve što vam ja imam za reći - rekla je Žalac nakon što je prvotno govorila da se ne sjeća kako je do kredita došlo.</p><p>Ministri Marić i Horvat zalagali su se za pokušaj izbjegavanja javne objave radi zaštite klijenata i bankarske tajne, a Horvat je tu bio posebno osebujan te je smatrao da problem prekomjerne transparentnosti nije ograničen samo na HBOR:</p><p>- Svi u sustavu državne uprave, ministarstva pogotovo imaju problem temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, te pod hitno treba nešto napraviti - rekao je dok je njegova zamjenica u to vrijeme namještala poticaje.</p>