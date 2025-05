Nastavak nestabilnog vremena: Upaljeni meteoalarmi, stiže još kiše i grmljavinskih nevremena!

Prošlog tjedna stanovnici Hrvatske mogli su uživati u sunčanom vremenu, temperature su se penjale gotovo do 30 stupnjeva Celzijevih, činilo se ćemo 'skoknuti' u ljeto... A onda je proljeće pokazala svoje prevrtljivo lice pa su ovog tjedna tu temperature od 10-ak stupnjeva Celzijevih, koje prate snažne oborine... U utorak je jako nevrijeme zahvatilo dio Istre, u ponedjeljak je na 'udaru' vremenskih nepogoda bila Slavonija...

Vrijeme će još nekoliko dana ostati promjenjivo, nije gotovo s kišom...

- Promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Na Jadranu i uz njega pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno navečer kada mogu biti izraženi. Najviše sunčanih razdoblja bit će u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu ponegdje umjereno jugo, na sjevernom dijelu i bura, poslijepodne lokalno jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 8 do 12, na Jadranu od 12 do 17 °C. Najviša većinom između 14 i 19, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 18 do 22 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, 7. svibnja.

Foto: DHMZ

Oglašeno je i više meteoalarma. Kninska, riječka, splitska i dubrovačka regija nalaze se pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena.

Što se tiče obalne Hrvatske, Zapadna obala Istre, Kvarner i Kvarnerić te područje Velebitskog kanala su pod žutim upozorenjem zbog udara vjetra...

Ista upozorenja, za ista područja, na snazi su i u četvrtak.

- U četvrtak promjenljivo s kišom, na Jadranu i pljuskovima praćenim grmljavinom, koji osobito u Dalmaciji mogu biti izraženi. Od petka češća sunčana razdoblja, kiša i pljuskovi rjeđi. Vjetar na kopnu većinom slab, u četvrtak ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će povremeno puhati umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Jutra malo svježija, a dnevna temperatura u blagom porastu - stoji u prognozi DHMZ-a za nastavak tjedna.

Foto: DHMZ

