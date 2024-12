Nastavak prosvjeda u Srbiji, tisuće uzvikivale 'pada vlada'

U Srbiji prosvjedi ne jenjavaju. Kako prenosi Danas.rs nekoliko tisuća studenata stiglo je ispred Ministarstva obrazovanja u Beogradu, gdje održavaju performans tijekom kojeg će ispred sjedišta tog resora ostaviti udžbenike u znak podrške srednjoškolcima koji blokiraju svoje škole.

Okupljeni uzvikuju: „Pada vlada“, „Slavicu u maricu“, „Ruke su vam krvave“, a pjevaju i pjesmu Beogradskog sindikata „Sistem te laže“. Također nose transparente „Mašinci protiv mašinerije“, „Nećemo praznike, hoćemo pravdu“, „Pravnici hoće pravdu“.

Kolonu predvodi nekoliko desetaka studenata koji nose zastave Srbije i transparent „Sistem ne mijenja sistem, sistem mijenjamo mi“, a iz kolone se čuju i zvuci bubnjeva.

Glavna državna tužiteljica Zagorka Dolovac ponovno je pozvala da studenti izaberu delegaciju koja bi došla na razgovor, na što su studenti odgovorili da to sada neće napraviti. Nakon toga je Dolovac nagovijestila da i ako do sastanka ne dođe nakon završetka istrage sva dokumentacija biti javno objavljena.

Pridružili se i novinari

Studentskim prosvjedima su se nakon srednjoškolaca pridružili i novinari Radiotelevizije Vojvodina (RTV) koji su zatražili smjenu prvog urednika RTV-a Nenada Čačića.

Okupljenima se obratio Darko Šper, novinar RTV-a i član sindikata Nezavisnost, koji je pročitao pismo Maje Sever, predsjednice Europske federacije novinara.

„Onaj koji vam savjetuje da je bolje da učite, očito nije pazio na času i nije naučio da su upravo ovakvi hrabri ljudi poput vas, koji nisu mislili isključivo na svoj osobni interes, nego na zajednicu i pravdu, mijenjali svijet. Ovoga puta mi ćemo slušati vas i čuti vas. Jadno je gledati kako i dalje nastavlja s mantrom da vi ne znate misliti svojom glavom, da netko vama govori što da radite, dok svatko pametan u vašoj zemlji zahvalno gleda kako vrlo dobro znate što je sloboda i kako voljeti slobodu, svoju zemlju i svoje ljude.

Vaša hrabrost i odlučnost pokazuju ono što mnogi zaboravljaju – promjene se nikada nisu dogodile iz udobnosti i šutnje. Oni koji vam govore da se povučete i prepustite drugim odlučivanje, nisu razumjeli snagu zajedništva i pravde koje vi sada pokazujete. Ne slušajte one koji vas podcjenjuju. Vi ste snaga ove zemlje, vi ste budućnost. Kao predsjednica novinara Europske federacije, vjerujem u važnost slobodnog novinarstva koje osigurava da se vaš glas čuje i da nepravda ne ostane skrivena. Ali danas je jasno – vi ste oni koje treba slušati, i mi vas slušamo. Ostanite svoji, ostanite hrabri – mi smo uz vas„ glasilo je pismo Maje Sever.

Za Danas.rs aktivistkinja Mila Pajić navodi kako RTV prešućuje činjenice koje su "dovele do zločina, a ne tragedije, kao i to da ne izvještava o prosvjedima građana i studenata, dok to čine čak i svjetski mediji."

- Umjesto toga, RTV u zgradu uvodi žandarmeriju, istaknula je Pajić.

Dodala je da je otkaz na RTV-u dobila upravo zbog prosvjeda. Pajić je rekla da zbog svega navedenog traže smjenu urednika Prvog programa Nenada Ćaćića, za što je dvije tisuće ljudi potpisalo peticiju.

Ovo je nastavak prosvjeda koji su opet počeli nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu prilikom čega je život izgubilo 15 ljudi. Do sada je jedan od najupečatljivijih bio onaj 22. prosinca kada se na Trgu Slavija u Beogradu okupilo 100 tisuća ljudi.