Nastavlja se demografski slom, u Zadarskoj županiji je upisano čak 146 prvašića manje

Prvašića će ove godine biti oko 35.000, što je otprilike kao i lani, kad ih je upisano oko 35,790. Ipak, broj djece i ove se godine smanjio. Prema podacima osnivača, u slavonskim i dalmatinskim županijama bilježi se najveće smanjenje broja učenika.

Tako je u Vukovarsko-srijemskoj županiji upisano 1256 prvašića, što je 30 manje nego lani. U Vukovaru je upisano 190 prvašića, 20 manje nego lani, što je, nažalost, gubitak od dva razreda djece. U Osječko-baranjskoj županiji, u školskoj godini 2023/2024. u prvi razred upisano je 2197 prvašića, što je manje za čak 136 učenika u odnosu na 2022/2023. školsku godinu, kad je prvi razred pohađalo 2333 učenika, javljaju iz županije. Smanjenje broja djece ipak ne utječe na zatvaranje područnih škola.

- U Osječko-baranjskoj županiji nije zatvorena niti jedna područna škola, a od ove godine nastava će se provoditi i u Područnoj školi Aljmaš (koja je u sastavu Osnovne škole Dalj) s obzirom na to da ima djece i iskazan je interes za upis - kažu u Županiji.

Područne škole se ne zatvaraju

U Zadarskoj županiji situacija je još teža, tamo je upisano 146 djece manje nego lani, a u Šibensko-kninskoj županiji upisana su 794 prvašića, što je za 13 učenika manje u odnosu na prethodnu školsku godinu. Ipak, Šibenik bilježi malo više prvašića, upisano ih je 397, što je sedam više nego lani.

Velik dio županija bilježi porast broja prvašića, ali to je uglavnom po nekoliko djece. U Čakovcu ih je troje više (294), a Grad je u procesu otvaranja nove osnovne škole, prve nakon 24 godine. U Istarskoj županiji u prvi razred osnovne škole upisano je 1777 učenika, što je 30 učenika više u odnosu na šk. god. 2022/2023. Ukupan broj učenika u osnovnim školama na području Istarske županije je 14.977.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

U Brodsko-posavskoj županiji upisano je 1183 učenika, što je 79 više nego lani. Tamošnjih devet područnih škola imaju po dvoje ili troje učenika, a dvije će biti privremeno zatvorene. Ipak, područne škole, njih oko 1100, i dalje ostaju bitan element obrazovanja u Hrvatskoj. Osnivači u većini slučajeva žele osigurati da djeca u nižim razredima školu imaju u blizini mjesta stanovanja. Škola za mnoge znači i kakav-takav život zajednice. To se posebno odnosi na otočne škole. Nova područna škola, primjerice, otvorena je u Međimurskoj županiji, kao i na području Grada Umaga.

Milijarda i pol eura za škole

U Međimurskoj županiji u prvi razred osnovne škole upisana su 1203 učenika - što je povećanje za 82 učenika. Niti jedan područni školski odjel nije zatvoren. U novoj školskoj godini neće biti otvaranja novih škola, no upravo su završeni idejni projekti za gradnju nove škole u najvećoj općini Nedelišće. Također, počinje gradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje u Čakovcu, javljaju iz županije.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije upisano je 1169 prvašića (715 učenika u škole kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija, a 454 u škole kojima je osnivač Grad Dubrovnik), dok ih je prošle godine bilo 1128. Nije zatvorena niti jedna područna škola, a također nije ni otvorena nova škola.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja procjenjuje kako će ove godine biti oko 308.000 osnovaca. Lani ih je bilo 309.388. U opremanje škola ove i sljedeće godine ulaže se mnogo novca (milijarda i pol eura za opremanje škola za jednosmjensku nastavu iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka), no to zasad ne utječe na povoljniju demografsku sliku.

Osnivači, županije i gradovi, javljaju kako se u svim školama nastavljaju dijeliti besplatni obroci, većina ih planira djeci ponuditi kuhane i prilagođene obroke, no mnoge tek počinju gradnju i preuređenje kuhinja i blagovaonica.

Za djecu s poteškoćama i dalje je glavni problem osigurati pomoćnike u nastavi, kojih nema dovoljno, a uvjeti su im i dalje izuzetno loši, unatoč povećanoj satnici. Taj se problem najviše osjeti u velikim gradovima, poput Zagreba. U Rijeci je, primjerice, ovaj tjedan otvoren novi natječaj za pomoćnike. Iz Grada ističu kako će svi učenici koji to trebaju dobiti stručnu podršku. No to nije slučaj sa svom djecom koja trebaju pomoćnike.