Nastavlja se proljetno vrijeme i sutra! Temperature do 20°C

U Dalmaciji pretežno sunčano, a drugdje u Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho. Veća vjerojatnost za mjestimice malo kiše je u Gorskome kotaru i na sjevernom Jadranu. Ujutro je lokalno moguća magla.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, ponegdje do jaka bura, poslijepodne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 1 i 6, na Jadranu od 7 do 12 °C, a najviša dnevna većinom između 10 i 15, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 15 do 20 °C, poručuju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Vjetar će većinom biti slab, s povremenim umjerenim sjeverozapadnim udarima poslijepodne. U središnjoj Hrvatskoj očekuje se relativno toplo vrijeme i djelomično sunčano.

Dalmaciju očekuje pretežno sunčano i razmjerno toplo vrijeme s povremenom umjerenom naoblakom poslijepodne i navečer. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar tijekom sredine dana i poslijepodneva.

Jutarnje temperature će se kretati od -1 do 2 °C na kopnu i između 8 i 10 °C na moru, dok će najviše dnevne temperature biti uglavnom između 15 i 19 °C.Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se slično vrijeme kao i na ostatku obale, s najviše sunčanih perioda.