Obavijesti

News

Komentari 1
PORAZNA STATISTIKA

Nastavljaju se negativni trendovi - sve više automobila, sve manje novorođenih beba

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Nastavljaju se negativni trendovi - sve više automobila, sve manje novorođenih beba
Foto: Ivica Galović/PIXSELL

U Hrvatskoj je 2024. godine bilo registrirano 2.663.874 cestovnih vozila, od čega 1.987.156 osobnih, a ukupan broj registriranih vozila porastao je za 4,3 posto u odnosu na 2023.

Dok Hrvatska muku muči s demografskim problemima, a hrvatski gradovi s gužavama na prometnicima, negativni trendovi, nažalost, se nastavljaju - i dalje raste broj osobnih vozila, a pada broj novorođenih. 

U Hrvatskoj je 2024. godine bilo registrirano 2.663.874 cestovnih vozila, od čega 1.987.156 osobnih, a ukupan broj registriranih vozila porastao je za 4,3 posto u odnosu na 2023., pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Istovremeno se nastavljaju starenje društva i nizak natalitet, odnosno smanjenje udjela mlade generacije. Po podacima DZS-a, 2020. rođeno je 35.845 djece, 2022. godine 33.883, a 2024. broj novorođenčadi pao je na 32.069.

Popis stanovništva pokazuje da je udio stanovnika Hrvatske u dobi do 14 godina oko 14,3 posto ukupnog stanovništva. Ukupna populacija Hrvatske broji 3.871.833 stanovnika, to znači da ima 550.000–560.000 djece, znatno manje od broja automobila.

Osim toga, sve veći broj registriranih vozila odražava potrošačke navike stanovništva - 2020. godine bilo je registrirano 1.746.285 vozila, dvije godine kasnije 1.840.767, a u 2024. godini 1.987.156 osobnih vozila.

Demograf Ivo Turk kaže kako oba trenda pokazuju kakav je danas u Hrvatskoj stil života. Što se nataliteta tiče, rijetkost je rađanje u dobi od 20 godina kad je ono biološki najpovoljnije, žene se sve više uključuju u društveni život i grade karijere pa stoga sve više rađaju u 30-im godinama.

Nažalost, tu realnost ne prepoznaje populacijska politika koja bi joj se trebala prilagoditi, odnosno olakšati roditeljstvo u novim okolnostima. Mali koraci, kaže demograf, mogu potaknuti par da preuzme ulogu roditelja.

- Na primjer, skraćeno radno vrijeme, rad od kuće ako je moguć ili posao što bliže domu kad poslodavac ima mogućnost ponuditi takvu opciju - nabraja Turk.

Smatra kako više nećemo doseći fertilitet kakav smo imali. Moguće mu se približiti samo ako će imigranti rađati djecu u Hrvatskoj, jer smo iz emigracijske zemlje postali imigracijska. To za poslodavce nije loše jer radnici iz Azije ruše cijenu rada, no to pogađa domaću radnu snagu.

Bi li se smanjio rast broja automobila na našim prometnicama kad bismo omogućili roditeljima rad od kuće ili bliže poslu? Turk sumnja na to jer smo, kaže, narod koji voli posjedovati automobile. S rastom standarda i dalje će rasti broj vozila na hrvatskim cestama.

Ekonomist Velimir Šonje rast broja registriranih automobila povezuje s boljim standardom koji se temelji na ekonomskom rastu u posljednjih 10 godina. Danas je otprilike 200.000 više zaposlenih nego prije 15 godina.

To znači i više zaposlenih u obitelji, a prije desetak godina žene su bile znatno manje radno aktivne. Zbog toga mnoge obitelji kupuju i drugi auto, najčešće rabljeni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Kakav dar za Božić: Osvojio čak 175.000 eura na Jokeru, rekao je ženi, ostatku familije ni riječi
SRETNIK IZ HRVATSKE

Kakav dar za Božić: Osvojio čak 175.000 eura na Jokeru, rekao je ženi, ostatku familije ni riječi

Redoviti igrač Hrvatske Lutrije još jednom je pogodio dobitnu kombinaciju, a vijest o velikoj zaradi zasad zna samo njegova supruga
Gripa 'eksplodirala', dvoje ljudi umrlo. Najviše zaraženih među djecom: 'Ima smisla cjepiti se'
BESPLATNO CJEPIVO DOSTUPNO SVIMA

Gripa 'eksplodirala', dvoje ljudi umrlo. Najviše zaraženih među djecom: 'Ima smisla cjepiti se'

Besplatno cjepivo sad je dostupno svima, a ne samo rizičnim skupinama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025