Nastavnici uključeni u provedbu probne državne mature, najavljene od 15. ožujka do 15. travnja iduće godine, neće biti honorirani za svoj rad, piše u utorak Jutarnji list.

Tako je odlučilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon što je Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske upozorio da nastavnici uključeni u provedbu probne mature moraju biti plaćeni za rad na dežurstvima i ispravljanju ispita.

Prema analizi sindikata, bit će potrebno ispraviti minimalno 138.000 ispita, odnosno odraditi oko 26.000 sati dežurstava u razredima. Iako u sindikatu tvrde da je probna matura dobar projekt jer znači potporu za 55.522 učenika koji će je imati priliku pisati, potrebno je, navode, honorirati rad uključenih nastavnika. Procjenjuju da će za to biti dovoljno oko pet milijuna kuna. No, sudeći prema odgovoru Ministarstva znanosti i obrazovanja, honoriranja neće biti, piše Jutarnji list.

U Ministarstvu objašnjavaju da su probni ispiti uvršteni u školske kurikulume i na taj način rad vezan uz probnu maturu uključen je u redovna godišnja zaduženja nastavnika. Navode da su obaveze ispitnih koordinatora koji će raditi na probnoj maturi manje u odnosu na provedbu ispita mature.

"Prema Pravilniku o normi rada nastavnika, posao ispitnog koordinatora odnosi se i na druge oblike vanjskoga vrednovanja, a ne samo na ispite državne mature te su koordinatori honorirani tijekom čitave školske godine za svoj rad", kažu u MZO.

Nije im poznato tko je radio analizu Nezavisnog sindikata, niti koji su podaci korišteni, no navode da su koordinatorski poslovi većih škola "zamijenjeni" sa četiri do 14 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno i to tijekom čitave školske godine. Daju primjer profesora koji zbog broja maturanata ima primjerice 10 sati tjedno umanjenje norme od kolega koji nisu koordinatori, što znači, tvrde u Ministarstvu, da rade oko 400 sati manje na godišnjoj razini od kolega u zbornici koji nisu ispitni koordinatori.

"U skladu s navedenim, smatramo da su poslovi oko provođenja ispita probne mature na određeni način već plaćeni te da nema potrebe za dodatnim honoriranjem", zaključuju u Ministarstvu, uz dodatak da će "probna matura dati povratnu informaciju učenicima, ali i nastavnicima, pa je tako višestruko korisna i jednima i drugima", piše Jutarnji list.