NATO je na rubu raspada, a Europa je između američkog povlačenja i vlastite nemoći

Mark Rutte danas je, čini se, više od svih zainteresiran za opstanak NATO saveza. Njegov četverogodišnji mandat počeo je 1. listopada 2024. godine i on bi ga sigurno želio odraditi do kraja. On je vjerojatno mislio kako bi, kao i Stoltenberg prije njega, na dužnosti mogao ostati više od jednog mandata. No zbivanja u NATO-u i oko njega ne daju osnovu za takav optimizam. Ni staž na mjestu rukovoditelja ljudskih resursa u Unileveru, kao ni četrnaestogodišnji mandat na mjestu predsjednika nizozemske vlade, Ruttea ipak nisu dostatno pripremili za ono što ga je dočekalo u NATO-u. Studij povijesti, koji je završio na Sveučilištu u Leidenu, osposobio ga je da razumije uzroke i posljedice povijesnih zbivanja, a političko iskustvo omogućilo mu je da aktivno na njih utječe. No da bi se uspješno nosio s problemima koje u NATO savezu stvara američki predsjednik Trump, Rutteu nedostaje poznavanje dječje psihijatrije. Jedino ta medicinska disciplina pruža alate za uspješno kanaliziranje impulsa nesocijaliziranog i neiživljenog dječjeg ega aktualnog američkog predsjednika.