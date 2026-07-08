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SAMIT U ANKARI

NATO poslao jasnu poruku nakon kritika Trumpa: 'Napad na jednog je napad na sve'

Piše HINA,
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NATO poslao jasnu poruku nakon kritika Trumpa: 'Napad na jednog je napad na sve'
Foto: Umit Bektas
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Čelnici država članica NATO-a potvrdili su u završnoj izjavi samita svoju predanost kolektivnoj obrani iz članka 5 Ugovora o sjevernoatlantskom savezu, iako je američki predsjednik Trump neposredno prije sastanka napadao saveznike

Mi, šefovi država i vlada Sjevernoatlantskog saveza, okupili smo se u Ankari kako bismo ponovno potvrdili našu čvrstu predanost kolektivnoj obrani prema članku 5. Washingtonskog ugovora i transatlantskoj vezi. Napad na jednog napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana u našem Savezu slobodnih i demokratskih nacija”, kaže se u izjavi. Uoči sastanka Trump je izrazio veliko nezadovoljstvo NATO-om, ponovno doveo u pitanje status Grenlanda i optužio saveznike da mu nisu pritekli u pomoć u ratu protiv Irana.

 Međutim, Trump je nakon sastanka izrazio zadovoljstvo. “Bio je to vrlo dobar sastanak, bilo je puno ljubavi u dvorani, puno jedinstva”, rekao je američki čelnik.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je samit čelnika saveza stvorio ogroman osjećaj jedinstva. "Osjetili smo da je ovaj savez ujedinjeniji nego ikad“, rekao je Rutte novinarima u Ankari nakon samita.

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 Na samitu postignuta je suglasnost o većoj ulozi Europa i Kanade unutar NATO-a.

 “Europski saveznici i Kanada, u suradnji sa Sjedinjenim Državama, preuzimaju veću odgovornost za obranu Saveza. NATO-ovo odvraćanje i obrana počivaju na odgovarajućoj kombinaciji nuklearnih, konvencionalnih i raketnih obrambenih sposobnosti, nadopunjenih svemirskim i kibernetičkim sredstvima”, kaže se u izjavi.  

Saveznici su potvrdili obvezu koju su preuzeli na prethodnom samitu u Haagu kako bi se suprotstavili dugoročnoj prijetnji koju Rusija predstavlja euroatlantskoj sigurnosti i stabilnosti te trajnoj prijetnji terorizma.  U Haagu je postignut dogovor da europske članice i Kanada povećaju izdvajanja za obranu na 5 posto BDP-a.  Na forumu o obrambenoj industriji NATO-a objavljen je niz novih nabava u vrijednosti većoj od 50 milijardi dolara.  

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“Nastavit ćemo raditi na uklanjanju obrambenih trgovinskih barijera među saveznicima i iskoristiti NATO-ova partnerstva kako bismo maksimizirali dubinu i suradnju u obrambenoj industriji”, kaže se u tekstu deklaracije.  Potvrđena je potpora Ukrajini, koja doprinosi transatlantskoj sigurnosti.

“Saveznici stoje ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci Ukrajini u obrani njezine slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Europski saveznici i Kanada sada financiraju veliku većinu sigurnosne pomoći Ukrajini bilateralnim i multilateralnim sredstvima. Saveznici naglašavaju da ta podrška mora biti pravedna, predvidljiva i dugoročno održiva. Za 2026. godinu saveznici obećavaju 70 milijardi eura vojne opreme, pomoći i obuke za Ukrajinu te potvrđuju svoje suverene obveze održavanja barem ekvivalentnih razina u 2027. godini”, kaže se u izjavi. 

Članice NATO-a ponovile su da Iran nikad ne smije imati nuklearno oružje te pozvali Teheran da u potpunosti poštuje slobodu plovidbe u Hormuškom tjesnacu. Iako je u nacrtu zaključaka stajalo da će se sljedeći samit održati sljedeće godine u Tirani, to je izostalo. Kaže se samo da se “vesele sljedećem sastanku”, bez navođenja mjesta i datuma održavanja samita.

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