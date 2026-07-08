Milanović: Neću sudjelovati na parlamentarnim izborima!

Predsjednik Zoran Milanović, koji u Ankari sudjeluje na summitu NATO-a, u svom je obraćanju Donalda Trumpa nazvao najiskrenijim sudionikom i "potpuno determiniranim trgovcem oružjem". Ponovio je kako Hrvatska neće biti dio "Koalicije voljnih" te da mora čvrsto gledati svoje interese, piše N1.

Milanović je na završnom danu summita ustvrdio da je u ovom formatu najiskreniji bio bivši američki predsjednik Donald Trump. "On ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i u tom smislu zastupa interese. S poštovanjem govori o Putinu, Xiju i oni o njemu. Drugi lideri govore drugom retorikom", rekao je Milanović.

Naglasio je kako Hrvatska treba biti lojalna i poštena prema članicama NATO-a, ali i pratiti vlastite interese. "Hrvatska pozicija je biti lojalan i fer prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa, što ni ne radimo, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese.

Nema nas u Koaliciji voljnih, to sam ovdje ponovio svima, ali nitko nije ni pitao", kazao je. Dodao je kako je dobro da drugi Hrvatsku ne vide na način na koji ona sebe doživljava, "da ne stršimo previše".

"Hrvatska je dosta u povijesti plaćala tuđe račune, a nekada i sama za sebe loše obračunavala, ali se sada nadam da je došlo toplo i lijepo sunčano razdoblje u kojem ćemo koristiti benefite onoga što je najvažnije, a to je pozicija. Hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti", poručio je.