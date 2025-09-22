Obavijesti

News

Komentari 0
NAPADI NE PRESTAJU PLUS+

Natovo odlučno - možda, dok Putin testira spremnost i živce

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 2 min
Natovo odlučno - možda, dok Putin testira spremnost i živce
Foto: Peter Schrank/NEWS SYNDICATION

Putin testira spremnost, ali i živce, članica NATO-a slanjem dronova i aviona preko njihovih granica...

Ruske snage jučer su pokrenule jedan od najžešćih zračnih napada od početka rata, gađajući mete diljem Ukrajine. Prema ukrajinskim vlastima, poginulo je najmanje troje ljudi, a više od 30 ih je ranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je Rusija ispalila 40 projektila i čak 580 dronova, ciljajući devet regija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'
STRAVA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

Ličko-senjska policija dojavu o naletu na životinju dobila je malo iza ponoći. Ondje su već došli vatrogasci HAC-a, no životinja je uginula
Misterij ubojstva Zeca: Bili su uvjereni da su izveli savršeni zločin. Evo što ih je odalo...
UBOJSTVO TONYJA GERARDA

Misterij ubojstva Zeca: Bili su uvjereni da su izveli savršeni zločin. Evo što ih je odalo...

Dubrovčanina (58) ubili su kako bi prodali njegov lokal u Dubrovniku. Za njegovu smrt sudi se bračnom paru iz Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025