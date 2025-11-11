Nauljenim nogama provocirala je Putina. Evo gdje je danas...

- Pa to je, ljudi moji, bio skandal! Ona je našeg predsjednika pokušala zbuniti. Utegnula se u crnu haljinu, raspustila kosu, obukla Loubotinke s petom od 12 centimetara i sjela ispred predsjednika. Noge je namazala nekakvim svjetlucavim školjičastim uljem. Ni čarape nije imala, u dahu je pričao voditelj na ruskoj državnoj televiziji, šokiran zločestom Amerikankom. | Foto: Mikhail Metzel