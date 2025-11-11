Nauljenim nogama provocirala je Putina. Evo gdje je danas...

Hadley Gamble (44) u listopadu 2021. bila je posljednja zapadna novinarka koja je intervjuirala Putina prije ruske invazije Ukrajine. Tad su je ruski mediji optužili da je nauljila noge kako bi zbunila njihovog vođu. Povezivali su je 80-godišnjim oženjenim milijarderom...
Sjećate se američke voditeljice Hadley Hamble, koju je ruska državna televizija optužila da je sirotog Vladimira Putina zbunila jer ga je intervjuirala u uskoj crnoj haljini bez čarapa, nauljenih nogu?
| Foto: Mikhail Metzel
Sjećate se američke voditeljice Hadley Hamble, koju je ruska državna televizija optužila da je sirotog Vladimira Putina zbunila jer ga je intervjuirala u uskoj crnoj haljini bez čarapa, nauljenih nogu?
|
Foto: Mikhail Metzel
Sjećate se američke voditeljice Hadley Hamble, koju je ruska državna televizija optužila da je sirotog Vladimira Putina zbunila jer ga je intervjuirala u uskoj crnoj haljini bez čarapa, nauljenih nogu?
| Foto: Mikhail Metzel
Bilo je to pred kraj 2021. kad je Amerikanka 'rešetala' Putina na energetskom forumu u Moskvi.
| Foto: Rossiya1
Bila je posljednja zapadna novinarka koja je intervjuirala Putina prije ruske invazije Ukrajine.
- Pa to je, ljudi moji, bio skandal! Ona je našeg predsjednika pokušala zbuniti. Utegnula se u crnu haljinu, raspustila kosu, obukla Loubotinke s petom od 12 centimetara i sjela ispred predsjednika. Noge je namazala nekakvim svjetlucavim školjičastim uljem. Ni čarape nije imala, u dahu je pričao voditelj na ruskoj državnoj televiziji, šokiran zločestom Amerikankom.
| Foto: Mikhail Metzel
Hadley je radila za CNBC. Prije toga radila je za ABC News i Fox News u Washingtonu. Bila je voditeljica popularne televizijske emisije Access: Middle East gdje je razgovarala sa svjetskim čelnicima, šefovima internacionalnih tvrtki i filantropima.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Neki od ljudi koje je ugostila su jordanski kralj Abdullah II, američki državni tajnik Mike Pompeo, egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi, Bill Gates...
Optužila je šefa NBC Universala Jeffa Shella (57) za seksualno maltretiranje i diskriminaciju. On je nakon toga dao ostavku. Rekao je da je imao neprimjerenu vezu sa zaposlenicom i da zato odlazi.
Mediji su je u to vrijeme povezivali i s oženjenim milijarderom, 80-godišnjim Davidom Bondermanom, suvlasnikom NHL momčadi Seattlea, za kojeg su tvrdili da joj je kupovao luksuzne stvari i vodio je na putovanja.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Od srpnja 2025. godine Hadley radi u IMI medijskoj grupaciji sa sjedištem u Londonu i Abu Dhabiju.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Moskva24
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Mikhail Metzel
Foto Mikhail Metzel
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto profimedia/instagram
Foto Mikhail Metzel
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram