Nauljenim nogama provocirala je Putina. Evo gdje je danas...

Hadley Gamble (44) u listopadu 2021. bila je posljednja zapadna novinarka koja je intervjuirala Putina prije ruske invazije Ukrajine. Tad su je ruski mediji optužili da je nauljila noge kako bi zbunila njihovog vođu. Povezivali su je 80-godišnjim oženjenim milijarderom...
2021 Russian Energy Week forum in Moscow
Sjećate se američke voditeljice Hadley Hamble, koju je ruska državna televizija optužila da je sirotog Vladimira Putina zbunila jer ga je intervjuirala u uskoj crnoj haljini bez čarapa, nauljenih nogu? | Foto: Mikhail Metzel
