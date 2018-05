'Navalili ste na potpredsjednicu Vlade, a dobila je nagradu'

Što god treba ćemo razjasniti, ali ja ne vidim ništa dramatično u mailovima, komentirao je premijer Andrej Plenković ispred Banskih dvora aferu mailovi svoje potpredsjednice Martine Dalić, nakon što je u Saboru odradio sjednicu kluba HDZ-a. Na pitanje ima li tu elemenata kaznenog djela, uzvratio je:

- Pa nismo ni vi ni ja DORH da o tome govorimo, a ni policija - izjavio je premijer i dodao: 'Meni je jedino bitna hrvatska gospodarska i financijska situacija, kriza do koje je došlo ne zbog vašeg ili mog angažmana nego nečije druge odgovornosti'.

- Kolaps koji je prijetio hrvatskoj ekonomiji prije 15-tak mjeseci je bio tolikih razmjera da ni vi ni ja ne bi o tome danas razgovarali na ovaj način kako govorimo sada da nismo poduzeli korake koje smo poduzeli, Meni je kao predsjedniku Vlade, i to ponavljam stalno, jedino bio bitan globalni interes Hrvatske u toj situaciji. Taj cilj uspijevamo ostvariti i smatram da će se ostvariti cilj da kompanija i ljudi rade. Nije došlo do krize mega razmjera i to je bio cilj zbog kojeg smo se angažirali - ustvrdio je Plenković.

Naveo je kako bi bio sretniji da su prošle godine u ožujku, kreditori iz bilo kojeg dijela svijeta bili spremni dati svježe financiranje kompaniji i tada ne bi bilo potrebe ni pisati ni donositi zakon, no podsjeća da do toga nije došlo.

- Stvorili smo okvir, državu to nije koštalo, restrukturiranje ide, kompanije funkcioniraju, mali isplaćeni, srednji i veliki zadovoljni, svi su dobili vremena da se konsolidiraju i rast gospodarstva ide dalje. Ovdje, što god treba detaljno provjeriti, provjerit ćemo, ali ja u ovom trenutku ne vidim ništa novoga osim ponavljanja priče koju smo ispričali nekoliko puta zadnjih nekoliko mjeseci - rekao je premijer.

Na pitanje zašto pokriva potpredsjednicu Dalić odgovorio je:

- Nikoga ja ne pokrivam, što bih ja nju pokrivao - uzvratio je Plenković protupitanjima.

Novinari su ga podsjetili kako je bivši izvanredni povjerenik Ante Ramljak morao otići zbog savjetničkih naknada, dok Dalić pokriva u cijeloj to operaciji s istom ekipom, koja je slagala zakon, a nakon čeka su prešli u Agrokor i zarađivali pola milijarde kuna.

- Što ste vi navalili na potpredsjednicu Vlade, a gospodarstvenici su joj dali nagradu da je to bio najbolji potez u 2017. - kazao je.

'Ovo sada ako treba ispitati neke detalje, ispitat ćemo'

Na pitanje je li to način kako se radi, Plenković je uzvratio kako je važno da je ostvaren cilj da se u kratkom roku napravio zakonski okvir koji je spriječio kolaps.

- Ovo sada ako treba ispitati neke detalje, ispitat ćemo, ali ja ne vidim tu u supstanci niti loše namjere niti nečega nezakonitog što se dogodilo - poručio je.

Na pitanje zašto nisu u zakon ugrađeni zaštiti elementi iz talijanskog zakona o Parmalatu koji predviđaju da oni koji su pisali zakon ne mogu raditi na njegovoj provedbi, Plenković je odgovorio:

- Žao mi je da tih odredbi nije bilo, ali ovdje je u Saboru bilo prigode da to kaže i oporba. Oni su se bavili selfijima u kupusu tada - kazao je.

'Oporba se tada bavila selfijima u kupusu'

Na konstataciju da toga ipak nema u zakonu uzvratio je "dobro, popravit ćemo ga". Na opasku da će se ići na popravljanje zakona nakon što su svi uključeni u izradu zaradili velike novce kazao:

- Popravit ćemo ga ako treba za neke buduće situacije - zaključio je Plenković.

Tema: Afera mailovi