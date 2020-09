Navaljni tvrdi da je novičok pronađen 'u i na' njegovu tijelu

Ruski oporbeni čelnik Aleksej Navaljni rekao je da je novičok pronađen u njegovu tijelu i na njemu, zatraživši da mu Moskva vrati odjeću koju je nosio na dan kada je otrovan i koja je 'glavni dokaz'

<p>"Prije nego mi je odobren prijevoz u Njemačku, skinuli su s mene odjeću i poslali me potpuno golog. S obzirom na to da je novičok pronađen na mom tijelu i da je bila moguća infekcija kontaktom, odjeća je veoma važan materijalni dokaz", napisao je <strong>Aleksej Navaljni </strong>na svom blogu dok se oporavlja u berlinskoj bolnici.</p><p>"Tražim da se odjeća pažljivo zapakira u plastičnu vrećicu i da mi se vrati", dodao je oporbeni prvak, kritičar Kremlja.</p><p>Aleksej Navaljni, kojemu je pozlilo na letu u Rusiji 20. kolovoza, bio je primljen u bolnicu u Sibiru a zatim je prevezen u Njemačku, gdje je ustanovljeno da je otrovan novičokom, nervnim otrovom koji su sovjetski stručnjaci proizveli u vojne svrhe.</p><p>Moskva je otklonila tu mogućnost, unatoč zaključcima njemačkih, francuskih i švedskih laboratorija u tom smislu.</p><p>Bliski suradnici Navaljnog rekli su da su tragovi novičoka otkriveni na boci vode pronađenoj u njegovoj hotelskoj sobi u Sibiru.</p><p>Usto, Navaljni se u ponedjeljak narugao ruskoj prometnoj policiji koja je povela predistragu o njegovoj hospitalizaciji pošto mu je pozlilo u zrakoplovu, a da nije pokrenula službenu istragu. To je "kao da sam se poskliznuo u trgovini i slomio nogu".</p><p>U drugoj objavi na Instagramu Navaljni je odao priznanje supruzi Juliji koja je tijekom tri tjedna, koliko je bio u komi, "bila uz njega, pjevala mu i puštala glazbu".</p><p>"Sada sigurno znam iz osobnog iskustva da ljubav liječi i vraća u život", dodao je.</p>