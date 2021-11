Znanstvenik Ivan Đikić, molekularni biolog sa Sveučilišta Goethe, gostovao je u emisiji na N1 i komentirao epidemiološku situaciju i današnje covid podatke.

- Ovo što se događa danas, može se projicirati za dva-tri tjedna, vjerojatno će biti i više umrlih, nažalost, a mogli smo to spriječiti na vrijeme - rekao je Đikić te dodao kako se to moglo spriječiti pravilnim mjerama.

- To je sprečavanje širenja virusa, nošenje maski, sprečavanje okupljanja ljudi i uvođenje covid-potvrda, koje su prije 5-6 tjedana trebale biti uvedene da bi polučile učinak - rekao je, te je objasnio na primjeru Italije.

Kad je posjetio Napulj, gdje god je išao morao je pokazati svoju covid potvrdu i osobnu iskaznicu.

- Nije bilo nikakvog problema. Ne samo da su covid-potvrde smanjile širenje virusa, dio gdje su imale veliki učinak bila je poruka talijanske vlade, vrlo odgovorna i stroga, da žele povećati broj onih koji su cijepljeni, da bi zaštitili društvo i većinu koja je cijepljena - rekao je znanstvenik.

Smatra da je trebalo reagirati ranije, kad su brojke bile male i uvesti covid-potvrde trebalo uvesti prije.

Sad kad su brojke zaraženih veće, potvrde neće funkcionirati.

- Treba uključivati i druge epidemiološke mjere, osim potvrda, i testiranje, kako bi se još više smanjilo širenje virusa - rekao je Đikić, te smatra da je nekorektno i netočno reći da covid-potvrde ne djeluju zato što u nekim zemljama ima velik broj zaraženih.

- U Hrvatskoj, kad smo imali triput ću incidenciju, nismo imali nikakve mjere. Upravo zbog toga covid-potvrde sad nemaju nikakav učinak. Kad pogledate situaciju u Portugalu, Španjolskoj i Italiji, koji su naučili svoje lekcije, tamo je procijepljenost 90 posto - rekao je Đikić.

- Apeliram na to da se sve mjere ne proglašavaju lockdownom, jer su to preventivne mjere. Situacija nije optimistična, ponašanje Stožera je dosta autistično, znaju da je stanje loše, da je zdravstveni sustav preopterećen, i to ne zato što im to govore brojevi, nego zbog apela liječnika, i trebali bi preuzeti odgovornost i reći da neke stvari moramo uvesti sada da bismo u dvanaestom mjesecu imali manji broj zaraze i širenja virusa - zaključio je Đikić.

Podsjetio je da smo u desetom mjesecu, kad nije bilo cjepiva, imali manje umrlih nego sad kad je cijepljeno 50 posto ljudi. Bili smo oprezniji, ponašali smo se odgovornije i izbjegavali smo kontakte. Ali i da je virus je ove godine još opasniji nego prošle godine.

- I kad to stavite s 50 posto cijepljenih i neodgovornim ponašanjem, imamo ovo što imamo danas - rekao je Đikić.

Znanstvenik je komentirao i prosvjede, te smatra da imaju pravo prosvjedovati, ali bez širenja neistina i nasilja.

- Ovo je mala opasna grupa ljudi koji šire retoriku koja je opasna, neistinita i agresivna. Poruke koje šalju nisu dobre. Ne postoji u znanstvenoj zajednici nerazumijevanje - rekao je Đikić, i dodao da se radi o izvlačenju iz konteksta pojedinih izjava znanstvenika, što antivakserima služi kao neistinit argument koji šire putem društvenih mreža.

Đikić smatra da je Lauc Plenkovićev problem od prošle jeseni, kad je zastupao isto što danas zastupa, a to je tada Plenkoviću odgovaralo. Lauc je postao maskota antivakserskog pokreta. Zna da Lauc to nije htio, ali upravo to se dogodilo.

Novinara N1 je zanimalo i kako komentira ponašanje Zorana Milanovića, koji je ljudima rekao da rade što ih volja, Đikić je rekao da je u Hrvatskoj situacija takva da ima predsjednika koji ima neodgovorne izjave.

- S druge strane, imamo i premijera koji ima zakašnjele reakcije, a vrlo često i arogantne i to razlog zašto je u Hrvatskoj situacija kakva jest, jer su ljudi zbunjeni i ne znaju više kome vjerovati, kao i da je bitno narušeno povjerenje u Stožer - rekao je Đikić i dodao da je spreman pomoći.

- Ja sam osoba koja će sutra sjesti s premijerom, predsjednikom, bilo kim i gdje god mogu volonterski pomoći Hrvatskoj, ja ću to učiniti. Međutim, u našem radu mora postojati kriterij, a to je znanstvena istinitost, čestitost i stručnost - zaključio je Đikić.