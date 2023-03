'Nažalost, izbacili smo Vrkljana iz opozicije. Ako ne glasaš za opoziv premijera, nisi dio nje'

U hrvatskoj političkoj praksi vidjeli smo kako izgleda kad netko nekoga izbaci iz vladajuće većine ili iz Vlade, a mi smo danas, nažalost, morali izbaciti Vrkljana iz opozicije zato što jednostavno ne možeš biti dio opozicije ako ne glasaš za opoziv premijera u ovom situaciji kad imamo afere INA, SMS, AP, trupce, pripravnika lovstva... U tom trenutku govoriti o nekakvoj stabilnosti je ispod svake razine, ako ne želiš sudjelovati u inicijativama oporbe, onda nisi njen dio, poručio je šef SDP-a Peđa Grbin nakon što je Milan Vrkljan iz Kluba za pravednu Hrvatsku glasao suzdržano o oporbenoj inicijativi za opoziv premijera Andreja Plenkovića.

Pokazao je, ističe Grbin, da je žetončić i u to, naglašava, nema nikakve dvojbe. I tako Vrkljan više neće moći sudjelovati na sastancima oporbe i dogovorima o daljnjim akcijama protiv Vlade.

- Oni koji se nisu pojavili, a nisu bolesni ili nemaju neki drugi opravdani razlog, to će oni unutar svojih Klubova morati objasniti. Vladajuća većina je i dalje na 77 i to govori da još uvijek imamo one koji ne vide, ne žele vidjeti, prave se da ne žele vidjeti ili su potpuno svjesni svega i baš ih briga što se s ovom zemljom događa - istaknuo je SDP-ovac.

Vladajućoj većini je potpuno svejedno na koji način se Hrvatskom upravlja, dodao je, i koja se šteta ovoj zemlji radi iz dana u dan.

- Hrvatska u ovom trenutku ne funkcionira onako kako bi država trebala funkcionirati, za to je odgovoran Andrej Plenković i oni koji ga drže na mjestu premijera - poručio je.

Na pitanje što govori o oporbi koja ne dođe u punom sastavu na glasanje o opozivu premijera, Grbin je ponavljao kako ne razumije pitanje.

Most podržava izbacivanje Vrkljana sa sastanaka oporbe

Podršku za izbacivanje Vrkljana s opozicijskih sastanaka dao je i Most.

- U demokraciji postoje tri vrste glasanja - o Vladi, premijeru i proračunu, a koja rade distinkciju između opozicije i vladajućih. Nema više druga Tita, ima druga Andreja, oni koji ga podržavaju su dio vladajuće većine, ja protiv toga nemam ništa, to je njihovo demokratsko pravo, ali ne mogu se onda smatrati niti su oporba. I parafrazirat ću jednu našu poznati izreku - tko o čemu, žeton o Ukrajini - kazao je Nikola Grmoja.

Na Vrkljanovo objašnjenje kako ne želi rušiti Vladu u ovom trenutku krize, Grmoja ironično poručuje kako onda treba suspendirati demokraciju dok traje ruska agresija na Ukrajinu.

- To su smiješne izlike. Žalosno je da se kao nekakvi borci protiv Ruske federacije predstavljaju oni koji izvlače jahte ruskih tajkuna, koji omogućuju PPD-u da preuzme Baško polje, koji puštaju ruske trgovce oružjem u Hrvatsku u jeku ruske agresije i onda sve svoje marifetluke kriju iza Ukrajine. Mislim da je lijepo vidjeti sada Vrkljana u društvu Milorada Pupovca, koji ga je donedavno zvao "doktor mito Vrkljan" - rekao je.

Oporba opet nije bila u punom sastavu, ali Grmoja ističe kako ionako nisu ni mislili da je moguće prikupiti dovoljno ruku za rušenje premijera.

- Opoziv je instrument kojim oporba upozorava na stanje u društvu, na sve afere, činjenicu da Plenkovićevi suradnici trguju utjecajem i da se on sam spominje kao onaj u čijem je uredu predstavljan sporni softver Gabrijele Žalac... Tako da je oporba napravila sve što je mogla, više od ovoga ne možemo. Da možemo, onda bismo mi bili vlast - istaknuo je dodavši kako je ovo najveći broj glasova koji je oporba prikupila na glasanju za neku inicijativu.

Benčić: 'Onaj tko ne glasa za opoziv, nije opozicija nego pozicija'

Predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić također naglašava kako postoje samo tri crte razgraničenja u kojima se točno vidi tko je opozicija a tko nije.

- To su pitanje glasanja za proračun, pitanje glasanja povjerenja članovima vlade i premijeru te izglasavanju vlade na početku. Onaj koji daje glas Vladi, tko daje glas vladinu proračunu i tko daje glas ostanku ministara i premijera nije opozicija nego je pozicija. Isto tako, kada bi danas bilo tko iz vladajuće koalicije glasao za opoziv premijera - više ne bi bio član vladajuće koalicije - poručila je.

Upitana što je s onima koji ne dođu na glasanje, Benčić je rekla da je to opravdano nekima koji imaju za to zdravstveno opravdanje ili su spriječeni opravdanim obavezama.

- Ali onima koji to nemaju, glasali su nedolaskom - dodala je.

