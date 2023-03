'Svi oni koji danas ne budu glasali za opoziv premijera, ne mogu se zvati opozicijom'

Ako glasujemo o opozivu premijera i njegovoj odgovornosti, tu imate samo dva puta - ili taj rad podržavate ili ne. Svi oni koji ne podržavaju i glasaju protiv tog rada su opozicija, sve drugo znači da to podržavate. Svi oni koji danas ne budu za opoziv premijera znači da ne vide u njegovom radu ništa sporno i ne znam kako se mogu zvati opozicijom, poručila je SDP-ova Sabina Glasovac govoreći o današnjem glasanju o opozivu premijera Andreja Plenkovića i upitana mogu li se oni koji se danas ne pojave ili glasaju o tome suzdržano nazivati oporbom.

Kroz dvije stvari se ogleda da li je netko oporba ili ne, kaže Socijaldemokrat Davorko Vidović.

- To je upravo izglasavanje nepovjerenja članovima Vlade, uključujući i premijera, i kod izglasavanja proračuna. Kod svih drugih pitanja se može raspravljati, oko ovog ne i naša pozicija kao oporbene stranke je potpuno jasna. Ali moram izraziti svoje žaljenje što ta rasprava, za koju se možda zna kakav će joj biti ishod što se tiče glasanja, nije iskorištena bolje i od strane oporbe, ali i Vlade. To je bila dobra prilika da se rasprave krucijalni problemi s kojima se Hrvatska suočava i da se rekapitulira sedam godina vladavine ove ekipe HDZ-a predvođene Andrejem Plenkovićem, koja nije poduzela niti jednu ozbiljnu i važnu reformu. Pokazali su se donekle vješti u tim dodjelama helikopterskog novca i korumpiranju dijela biračkog tijela, ali ono što bi trebalo omogućiti stabilniju egzistencijalnu situaciju većine građana, nije se napravilo - kazao je dodavši kako je Hrvatska zemlja koja o dva ključna resursa ne brine 30 godina.

- Riječ je o prostoru, kojim se ne gospodari i koji je devastiran, i ljudima. Mi nemamo registar stanovništva, od ulaska u EU smo EU podarili 400.000 ljudi u radnoj dobi i to je strahovito. To su pitanja o kojima bih volio da smo razgovarali umjesto uvreda, osobnih razračunavanja i ponižavanja Sabora, kojeg smo doživjeli od predsjednika Vlade. Kada se vrijeđaju zastupnici međusobno, to je podnošljivo, ali kada netko vrijeđa s pozicije vlasti, koji raspolaže represivnim aparatom, to je negiranje samih primarnih temelja demokracije - naglasio je.

Bez obzira od koga inicijativa za opozivom premijera došla, istaknuo je, oporba treba glasati za to.

- Nisam siguran da ćemo i danas uspjeti okupiti veći broj zastupnika oporbe od onoga koji je uobičajen, za neke naše kolege iz Kluba znam da su opravdano odsutni, ali to nije politička poruka vezana za samu bit glasanja, to ništa u tom smislu ne znači - poručio je Vidović.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš komentirala je Milana Vrkljana iz Kluba za pravednu Hrvatsku, koji je već najavio da će biti suzdržan.

- On ima zanimljiv politički put, mislim da je vrlo sklon glasati za određene aktivnosti vezane uz Vlade gdje vidite točno tko je opozicija, a tko su vladajući. Mislim da je inicijativa za opoziv premijera bila potrebna. Svjesni smo mi da to neće na glasanju proći, no treba stvari nazvati pravim imenom - AP je od politike stvorio iluziju, prodavač je iluzije. U našem Klubu smo apsolutno jasni po tom pitanju - poručila je dodavši kako svatko za svoj rad odgovara.

Jako je dobro da će ostati zapisano tko je na današnji dan podržao ovakvu Vladu i ovakvu politiku, poručio je Mostov Nino Raspudić.

Najčitaniji članci