Među privedenim torcidašima je i maloljetnik! Sud odlučio: Ne ide u zatvor. U bijegu 16 ljudi...

Zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu Rene Laura izjavila je u ponedjeljak kako je od 23 osobe prijavljene za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju u vrijeme utakmice Hajduk - Ajax u zatvoru šest osoba, 16 ih je u bijegu, a iskaz je dao jedan maloljetnik.

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Laura kaže kako je na temelju prve kaznene prijave sudac istrage Županijskog suda u Splitu u cijelosti prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva i protiv svih osumnjičenika odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.

"Trenutno je u bijegu osam osumnjičenika, dok su šestorica u istražnom zatvoru. Tijekom jučerašnjeg dana policija je podnijela kaznenu prijavu protiv još osam osumnjičenika, od kojih je jedna osoba predana pritvorskom nadzorniku i ispitana na odvjetništvu, a ostali se osumnjičenici iz te kaznene prijave i dalje nalaze u bijegu", rekla je Laura.

Dodala je da će protiv njih biti predloženo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, a za privedenu osobu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sudac za mladež Općinskog suda u Splitu ispitao je maloljetnika kojeg je policija prijavila za isto kazneno djelo kao i ostale torcidaše, a to je poticanje na nasilje ili mržnju. Nije prihvaćen prijedlog Državnog odvjetništva da mu se odredi istražni zatvor, već je dobio zabranu posjećivanja Hajdukovih utakmica, piše Dragan Miljuš za DP.

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"Općinsko državno odvjetništvo u Splitu i dalje provodi izvide i hitne dokazne radnje te u suradnji s policijom provodi kriminalističko istraživanje radi pravilnog i potpunog utvrđenja činjeničnog stanja", poručila je Laura.