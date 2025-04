Nazire li se kraj kiši i buri? Jače pogoršanje krajem tjedna, a za jedan dio i crveno upozorenje!

U srijedu će biti na Jadranu djelomice sunčano. U unutrašnjosti povremeno više oblaka, a uglavnom u gorju mjestimice malo kiše. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu u početku jaka i olujna, podno Velebita na udare i orkanska bura tijekom dana će oslabjeti. Minimalna temperatura zraka od 4 do 8, a na Jadranu od 10 do 14 °C. Maksimalna uglavnom između 15 i 19 °C, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, prenosi DHMZ.

Izdano je i crveno upozorenje za Velebitski kanal. Vrlo jaka i olujna, mjestimice jaka olujna bura. Najjači udari vjetra 35-90 čvorova (65-165 km/h).

Pogledajte prognozu po gradovima

Vrijeme od 3. do 5. travnja

U unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U četvrtak uz više oblaka mjestimice malo kiše u gorskim i istočnim predjelima. Jače pogoršanje uz zahladnjenje i mjestimičnu kišu, u gorju i snijeg, te vrlo jak sjeveroistočni vjetar očekuje se potkraj subote i u noći na nedjelju. Vjetar uglavnom slab. Jutra razmjerno svježa, a najviša dnevna temperatura zraka u porastu. Na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Samo u petak na jugu Dalmacije uz više oblaka mjestimice malo kiše. Jače pogoršanje uz oborine i vrlo jaku buru očekuje se u noći na nedjelju i to najprije na sjevernom dijelu. Vjetar slab do umjeren većinom sjeverozapadni, u subotu i južni. Temperatura zraka bez veće promjene.

Foto: DHMZ