Ne boj se, jelenko, lovac Andrija je uhićen: 'Snimili smo ga na Ilici. Mi iz grada, a on u grad!'
Što on radi ovdje?!, zapitali su se zaprepašteni čitatelji kad su oko 2 ujutro vidjeli, ni manje ni više, nego jelena kako trči Ilicom.
Više čitatelja poslalo nam je video jelena. Kako kažu, trčao je kao da zna gdje ide.
- Vraćali smo se iz izlaska. Prvo smo mislili da nam se pričinjava od viška alkohola - našalio se čitatelj.
- A tko zna gdje je on krenuo, možda u izlazak. Trčao je Ilicom u smjeru Centra. Onako lagano, kao da zna gdje ide. Samo se nadam da je sretno stigao gdje je naumio - dodaje čitatelj.
