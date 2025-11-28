Ne boj se, jelenko, lovac Andrija je uhićen: 'Snimili smo ga na Ilici. Mi iz grada, a on u grad!'

Što on radi ovdje?!, zapitali su se zaprepašteni čitatelji kad su oko 2 ujutro vidjeli, ni manje ni više, nego jelena kako trči Ilicom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:10 Jelen u centru Zagreba | Video: čitatelj/24sata

Više čitatelja poslalo nam je video jelena. Kako kažu, trčao je kao da zna gdje ide.

- Vraćali smo se iz izlaska. Prvo smo mislili da nam se pričinjava od viška alkohola - našalio se čitatelj.

- A tko zna gdje je on krenuo, možda u izlazak. Trčao je Ilicom u smjeru Centra. Onako lagano, kao da zna gdje ide. Samo se nadam da je sretno stigao gdje je naumio - dodaje čitatelj.