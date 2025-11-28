Obavijesti

News

Komentari 0
TRČAO ILICOM

Ne boj se, jelenko, lovac Andrija je uhićen: 'Snimili smo ga na Ilici. Mi iz grada, a on u grad!'

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
Ne boj se, jelenko, lovac Andrija je uhićen: 'Snimili smo ga na Ilici. Mi iz grada, a on u grad!'
5
Foto: Čitatelj 24sata

Nevjerojatna snimka iz Zagreba: Jelen trči Ilicom u smjeru centra grada

Što on radi ovdje?!, zapitali su se zaprepašteni čitatelji kad su oko 2 ujutro vidjeli, ni manje ni više, nego jelena kako trči Ilicom. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Jelen u centru Zagreba 01:10
Jelen u centru Zagreba | Video: čitatelj/24sata

Više čitatelja poslalo nam je video jelena. Kako kažu, trčao je kao da zna gdje ide. 

- Vraćali smo se iz izlaska. Prvo smo mislili da nam se pričinjava od viška alkohola - našalio se čitatelj. 

- A tko zna gdje je on krenuo, možda u izlazak. Trčao je Ilicom u smjeru Centra. Onako lagano, kao da zna gdje ide. Samo se nadam da je sretno stigao gdje je naumio - dodaje čitatelj. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti
UŽIVO SVE O MEGA AFERI

Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. O uhićenju se oglasio Uskok, a stigla je i reakcija Vlade
Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'
PAD GLAVNOG INSPEKTORA

Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'

Andrija Mikulić godinama je bio jedan od najmoćnijih HDZ-ovih ljudi u državi s golemim ovlastima... Slučaj se indirektno povezuje s uhićenjima zbog otpada u Gospiću, ali i zbog mita oko kamenoloma u Zagorju
Roditelji se bune jer odgajatelj u Zagrebu ima roze klompe? Evo što kaže ravnateljica vrtića
ČUDNA POBUNA U VRTIĆU

Roditelji se bune jer odgajatelj u Zagrebu ima roze klompe? Evo što kaže ravnateljica vrtića

Iz vrtića su rekli kako muškarac radi kao dodatni odgojitelj te se odlično slaže s djecom, kolegicama i drugim radnicima. Ističu da dosad nisu zaprimili primjedbe na stručni ili pedagoški rad tog radnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025