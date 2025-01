Ne bulje samo mladi u mobitel: Policija u Britaniji ulovila djeda (98) kako tipka za volanom

Gotovo 100.000 britanskih vozača zaradilo je šest kaznenih bodova i minimalne novčane kazne od 200 funti (oko 240 eura) zbog nezakonitog korištenja mobitela tijekom vožnje u razdoblju od siječnja 2022. do kraja listopada 2024., prema podacima britanske Agencije za licenciranje vozila i vozača (DVLA), prenosi Daily Mail.

U tih 34 mjeseca zabilježili su ukupno 95.841 takav prekršaj. Najveći broj kazni dobili su vozači u svojim tridesetima, njih 32.363. Ipak, zanimljivo je da su prekršaje počinili i vozači starije životne dobi. Među kažnjenima se našlo 84 vozača starijih od 80 godina te trojica vozača iznad 90 godina, dok je najstariji prijavljeni prekršitelj imao nevjerojatnih 98 godina.

U Ujedinjenom Kraljevstvu ne postoji gornja dobna granica za upravljanje vozilom, ali vozači stariji od 70 godina moraju podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole i obnavljati je svake tri godine. Pri tome su dužni prijaviti zdravstvene probleme koji bi mogli utjecati na njihovu sposobnost vožnje, no nisu obvezni ponovno polagati vozački ispit.

Zanimljivo je da su podaci pokazali kako su prekršaje zbog korištenja mobitela tijekom vožnje počinile i maloljetne osobe u dobi od 14 do 16 godina. To je posebno značajno jer je u Ujedinjenom Kraljevstvu minimalna dob za dobivanje vozačke dozvole 17 godina, što znači da su ti tinejdžeri upravljali vozilom prije nego što su to zakonski uopće smjeli.

Od 2017. godine kazne za korištenje mobitela tijekom vožnje u Velikoj Britaniji su povećane, a od ožujka 2022. uvedena su stroža pravila koja gotovo u potpunosti zabranjuju dodirivanje telefona dok se vozi. Policija diljem zemlje koristi kamere s umjetnom inteligencijom kako bi prepoznala vozače koji nepropisno koriste mobitele ili ne vežu sigurnosne pojaseve.