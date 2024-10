Veliko istraživanje: Čak 20 posto učenika u Hrvatskoj misli da mobitel u vožnji nije opasan

U Hrvatskoj je prošle godine vozački ispit položilo više od 52.000 novih vozača. Većina su ih mladi između 17 i 25 godina. To je otprilike prosječna godišnja brojka novih vozača unatrag deset godina, a svjedoci smo i sve većeg povećanja prometa, posebno u gradovima. Jedna od glavnih smetnji za vozače postali su - mobiteli. Jednako neoprezno koriste ih u vožnji i stari i mladi vozači, oni koji voze kamione ili bicikle. Prometni stručnjaci mobitel već nazivaju "virtualni suputnik", toliko je učestalo njegovo korištenje u vožnji.

Istovremeno, istraživanja pokazuju kako vozilo pri brzini od 88 km/sat u pet sekundi prijeđe put jednog nogometnog igrališta. Ako ste u tom vremenu gledali mobitel, razgovarali ili možda slali poruku, vašemu mozgu trebaju još tri sekunde da se opet fokusira na okolinu. A u tome vremenu na cesti se može dogoditi svašta. Zbog svega toga, Škola za cestovni promet u Zagrebu u suradnji s Prometnim fakultetom u Zagrebu pokrenula je jedinstveni projekt edukacije učenika završnih razreda srednjih škola "Vozi bez mobitela". Edukacije su uključivale predavanja, online anketu, ali i zanimljivu VR simulaciju koja vrlo zorno pokazuje koliko malo je dovoljno za prometnu nesreću.

Foto: screenshot/Fakultet prometnih znanosti

U edukaciju je bilo uključeno oko 1300 srednjoškolaca iz Zagreba i 20-ak drugih gradova, dok je anketa provedena u 40 škola, a riješilo ju je oko 800 učenika u nekoliko dobnih skupina, onih koje obuhvaćaju mlade koji se pripremaju za vozački ispit, upravo ga polažu ili su već dobili vozačku dozvolu.

Fizička i mentalna distrakcija

- Za vožnju su potrebne dvije ruke, a to znači da mobitel nije samo mentalna, nego i fizička distrakcija. Pritom se javlja i kognitivna sljepoća, odnosno aktivnost mozga povezana s vizualnom obradom informacije. Oko 70 posto učenika izrazilo je da su svjesni kako mobitel odvlači pozornost, no njih 20,10 posto nije uvjereno u to. Većina tih učenika navela je kako gledaju roditelje koji koriste mobitel u vožnji, a s njima se osjećaju sigurni - istaknula je na prezentaciji projekta jedna od voditeljica, profesorica škole Martina Ljubić Hinić.

Najproblematičniji vozači od 35 do 40 godina

Čak 30,40 posto učenika ne osjeća se nesigurno ako vozač koristi mobitel, a njih 11,5 posto ne vjeruje da čitanje poruka skreće pažnju vozača s prometa. Među učenicima koji su već vozači, nešto manje od 10 posto izjavilo je kako uvijek koriste mobitel u vožnji. Podaci pokazuju i kako su najproblematičniji vozači od 35 do 40 godina.

Foto: Screenshot

- Na mlade se može više utjecati jer su rođeni s tehnologijom i bolje razumiju upozorenja. U Hrvatskoj čak 76 posto vozača koristi telefon u vožnji, no nisu jedini, to radi i 33 posto biciklista, ali i 50 posto pješaka, dok prelaze cestu - rekao je prof. mentor Igor Jelić, voditelj projekta.

Učenike se posebno dojmila VR simulacija u kojoj se jasno može doživjeti da su dovoljne tek dvije do tri sekunde da udarite pješaka. Simulaciju su izradili stručnjaci Prometnog fakulteta, a interes za nju je već pokazalo i nekoliko autoškola. Škola za cestovni promet nastavit će s predavanjima među srednjoškolcima.

Ravnatelj škole Tomislav Ćurković dao je podršku projektu, te smatra kako ovakve edukacije daju još bolju vidljivost školi. Zadovoljan je i sa sve većom suradnjom sa školama u BiH i Srbiji, što će pojačati i ovaj projekt.

Foto: screenshot/Fakultet prometnih znanosti

Inače, od ove jeseni u školama se provodi program pojačanih edukacija o sigurnosti u prometu, koje je osmislilo više ministarstava. Ravnatelji moraju u školama imenovati koordinatore za sigurnost u prometu, no mnogi nastavnici su se pobunili jer im je to još jedna u nizu brojnih obaveza. Ipak, i ovaj projekt, ali i crne brojke s hrvatskih prometnica, pokazuju na to da nam je nužno povećanje prometne kulture od najmanjih nogu.