Ne čekaju ministarstvo: U svim školama Primorsko-goranske županije djeca će nositi maske

Iako su do sada stručnjaci obiju organizacija naglašavali da mlađa djeca ne bi trebala nositi maske, sad kažu da bi se i to trebalo revidirati na područjima gdje dolazi do intenzivnog prijenosa virusa

<p>U Hrvatskoj je jučer bilo 306 novozaraženih korona virusom. Novi rekord našu je zemlju stavio među najgore u Europi po kumulativnom broju zaraženih na 100.000 stanovnika u zadnjih 14 dana.</p><p>Po tome mjerilu, Hrvatska je na vrhu crne liste, uz Španjolsku i Francusku, Luksemburg i Belgiju, Rumunjsku i Maltu. </p><p>Nažalost, s dolaskom jeseni očekuje se pogoršanje. Epidemiolog Branko Kolarić za Novi list je izjavio da bi miješanje korona virusa i drugih bolesti moglo dovesti zdravstvo do ruba.</p><p>- U kasnu jesen i zimu čeka nas sezonska pojava drugih respiratornih bolesti zbog kojih će se, uslijed simptoma kašljanja i kihanja, lakše prenositi i novi korona virus. Vjerojatno će se dob zaraženih pomaknuti prema starijoj populaciji pa očekujemo i više osoba s težom kliničkom slikom i lošijim ishodom bolesti - kaže <strong>Kolarić</strong>.</p><p><strong>Pogledajte video: Ovo je redoslijed simptoma kod korone</strong></p><h2>Ipak s maskama u školu?</h2><p>Roditelji školske djece u Hrvatskoj i dalje iščekuju odluku o tome kako će i hoće li ona uopće ići u klupe. Jučer su Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i UN-ov dječji fond (UNICEF) objavili da bi djeca starija od 11 godina trebala nositi maske.</p><p>Iako su do sada stručnjaci obiju organizacija naglašavali da mlađa djeca ne bi trebala nositi maske, sad kažu da bi se i to trebalo revidirati na područjima gdje dolazi do intenzivnog prijenosa virusa.</p><p>U Njemačkoj su djeca već krenula s maskama u škole, a neke županije su također spremne na tu mjeru, barem za učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce.</p><p>Primorsko-goranska županija nije čekala Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje očito oklijeva oko donošenja mjera i preporuka za početak nastavne godine (najavili su ih za ponedjeljak), nego su razradili vlastite mjere.</p><h2>Sami za sve učenike nabavili platnene maske</h2><p>Župan <strong>Zlatko Komadina</strong> i pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Edita Stilin objavili su da će u svim školama kojima je njihova županija osnivač sat trajati 40 minuta, nastava neće svim razredima počinjati istovremeno, bit će više blok-satova, čak i trosatova, a na tjelesnom neće biti kontaktnih sportova.</p><p>Županija je odlučila za sve učenike osnovnih škola nabaviti platnene maske, a za srednjoškolce vizire.</p><p>Ta županija nabavlja ukupno 22.000 platnenih maski, sapune, dezinfekcijska sredstva i toplomjere. Nastavnicima se sugerira da se što manje okupljaju u zbornicama, a upitno je i kako će se organizirati prehrana u blagovaonicama.</p>