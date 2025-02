Ne dajte da vas Sunce zavara! Meteorolozi upozorili na hladne valove, evo kako se zaštititi!

Iako meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme, ne dajte da vas Sunce zavara. Nepodnošljivi minusi zaledili okovali su Hrvatsku, a najhladnije je jutros bilo na Zavižanu. Tamo je temperatura u 7 sati bila čak -14.6 Celzijevih stupnjeva. U Bednji je bilo -10.5 °C, a u Gospiću tek nešto toplije, -10.4 °C. U Zagrebu je jutros izmjereno -6.6 °C. Kako je bilo u ostalim gradovima, pogledajte ovdje.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na hladne valove koji mogu utjecati na zdravlje i preporuke za zaštitu od velikih hladnoća. Kako je vidljivo iz tablice, postoji umjerena opasnost u srijedu za Rijeku, u četvrtak za Rijeku i Gospić, kao i za petak.

Foto: DHMZ

Prema prognozi DHMZ-a, u srijedu će biti sunčano, a vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare olujna bura, u drugom dijelu dana će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 0 i 4, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 7 do 12 °C.

U četvrtak će temperature ići još niže. Iako će biti pretežno sunčano, sa slabim vjetrom na kopnu, temperature će uglavnom ići od -11 do -6 °C. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, poslijepodne mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura na Jadranu će biti od -2 do 3 °C. Najviša dnevna od 2 do 6, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 8 i 12 °C.

Delnice: Snijeg i hladno?a u Gorskom kotaru | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U petak će u unutrašnjosti biti djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Za vikend oblačnije, osobito u nedjelju, kada uglavnom na sjevernom Jadranu može pasti malo kiše. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku u subotu do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u subotu do umjeren jugoistočni, u nedjelju i sjeverozapadni vjetar. U petak još jutro hladno, zatim temperatura zraka u postupnom porastu.

Zaštitite se od hladnoće

Izlaganje niskim temperaturama u hladno zimsko vrijeme može uzrokovati štetne posljedice na zdravlje te dovesti do nastanka ozljeda poput ozeblina, promrzlina, smrzotina i opće pothlađenosti tijela (hipotermija), što može imati i smrtni ishod, upozoravaju meteorolozi.

Kako bi se zaštitili, pridržavajte se sljedećih preporuka:

Pratite vremensku prognozu i upozorenja o niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim prilikama te izbjegavajte izlazak, ako to nije prijeko potrebno.

i upozorenja o niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim prilikama te izbjegavajte izlazak, ako to nije prijeko potrebno. Odjenite više slojeva tople odjeće, po mogućnosti od materijala koji zadržavaju toplinu (vuna, polipropilen, svila). Vanjski dio odjeće (kaput, jakna) treba biti nepropustan za vjetar i vlagu. Glavu zaštitite kapom koja prekriva oba uha, a ruke zaštite rukavicama. Usta je dobro prekriti šalom zbog sprečavanja direktnog udisanja hladnog zraka (posebno važno za bolesnike s bolestima srca i dišnih puteva). Izuzetno je važna topla, udobna zimska obuća otporna na vlagu.

tople odjeće, po mogućnosti od materijala koji zadržavaju toplinu (vuna, polipropilen, svila). Vanjski dio odjeće (kaput, jakna) treba biti nepropustan za vjetar i vlagu. Glavu zaštitite kapom koja prekriva oba uha, a ruke zaštite rukavicama. Usta je dobro prekriti šalom zbog sprečavanja direktnog udisanja hladnog zraka (posebno važno za bolesnike s bolestima srca i dišnih puteva). Izuzetno je važna topla, udobna zimska obuća otporna na vlagu. Osobama koje boluju od kroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnog i respiratornog sustava , preporuča se izbjegavanje izlaganju niskim temperaturama u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima .

, preporuča se izlaganju niskim temperaturama . U slučaju kiše koja se ledi u dodiru s tlom, smrzavanja ili snijega na tlu, budite oprezni radi klizavih pločnika i kolnika te povećane mogućnosti padova i prijeloma kostiju .

. Kod niskih temperatura treba izbjegavati teže fizičke poslove na otvorenom , kao i sve aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje.

, kao i sve aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje. Pomognite obitelji, prijateljima i susjedima koji većinu vremena provode sami.

koji većinu vremena provode sami. Nemojte zanemarivati osjećaj hladnoće i drhtavicu koji upozoravaju na potrebu utopljavanja i prekid boravka na hladnoći.

U slučaju da se kod onih osoba koje duže borave na otvorenom (izletnici, planinari, alpinisti, vojnici ) pojave početni simptomi pothlađivanja ili ozeblina (trnjenje i gubitak osjeta prstiju uz blijedu kožu, ponekad i bol), treba odmah potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću, pothlađenu osobu postepeno utopljavati zamatanjem u deke, ali nikako ne izlagati direktnom izvoru topline. Preporuča se dati tople bezalkoholne napitke (čaj, juha) te potražiti stručnu medicinsku pomoć i nazvati: Hitnu medicinsku službu - 194 ili Centar za žurne službe - 112.