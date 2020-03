Hrvat na kruzeru: Ne daju nam uploviti, ponestaje nam hrane...

Kruzer Celebrity Eclipse s kapacitetom od 4000 ljudi, ostao je ploviti oko luke San Antonio već puna dva dana. Čileanska vlada zabranila pristup kruzerima na svojoj obali zbog straha od pandemije korona virusa. Iako na kruzeru nije zabilježen niti jedan slučaj COVID-a 19, nije poznato kada će kruzer moći uploviti u luku, a hrane i goriva je sve manje...

Kruzer je trebao uploviti u luku 15. ožujka u ranim jutarnjim satima no prije uplovljavanja dobili su zapovijed čileanskih vlasti da brod - ne smije uploviti u luku San Antonio.

The port of San Antonio, Chile, is now closed to all cruise ships. Celebrity Cruises is working with government officials to provide a controlled debarkation plan that would ensure all guests have travel arrangements to leave the country.

Iz Celebrity Cruises-a su zbog epidemiološke situacije obustavili svako krstarenje, a svi putnici se s njihovih kruzera moraju iskrcati u prvoj luci. Za kruzer Eclipse je od tad počela prava agonija.

As the global situation remains fluid and ever-changing, we know you have questions. We’ve compiled a list of answers for the top 20 questions we’ve received so far.



For more information and the latest updates, visit our Travel Alert page here: https://t.co/RtZQmVw3Ah pic.twitter.com/U15n8I1FjA