Ne gazite ljude koji su ostali bez primanja zbog krize ili one koji ne mogu platiti svoje dugove

Na dan kad je Vlada ukinula moratorij na ovrhe građanima saborska zastupnica lijevo-zelenog bloka Sandra Benčić (1978.) odgovorila je na 11 pitanja naše političke reporterke

<p>Sa Sandrom Benčić, zastupnicom platforme Možemo, osim o problemu ovrha, razgovarali smo o rafalnoj paljbi na Markovu trgu, ali i o sukobu predsjednika države i premijera.</p><p><strong>Express: Krenuo je prvi val ovrha, a Vlada je tek poslala izmjene Ovršnog zakona u javno savjetovanje. Kakva je to poruka građanima kojima blokade računa vise nad glavom znamo li da u rujnu imamo više od 35.000 novih nezaposlenih?</strong></p><p>Cijeli prošli tjedan u Saboru smo apelirali da se produlji moratorij na ovrhe minimalno do donošenja izmjena Ovršnog zakona kojim bi se unaprijedio položaj dužnika i onemogućilo neke nepoštene prakse. Paket izmjena zakona uputili smo u hitnu proceduru, a inicijativu je podržao i SDP. Bez obzira na naše i na pozive građana, HDZ se oglušio i omogućio provedbu ovrha. U situaciji gospodarske krize i značajnog pada BDP-a val blokada računa građana i egzistencijalne ugroženosti treba izbjeći i osigurati balans između legitimnog zahtjeva za naplatu dugovanja i zaštite dužnika, posebno najranjivijih skupina koje žive u riziku od siromaštva ili u siromaštvu. Nije točno da je velik dio ovršenih građana u tom položaju zbog financijskih špekulacija i investicija. Mit je i da ljudi koji imaju mala primanja ne trebaju gomilati dugove za telekomunikacije. Telefon i internet danas su apsolutni preduvjet sudjelovanja i u društvu i na tržištu rada, a sad, u vrijeme Covid-19 krize, i u obrazovanju. Tražimo da se ne gazi čizmom ljude koji su ostali bez primanja zbog krize ili one koji zbog socijalne situacije ne mogu platiti dugove. Produljite moratorij dok te kriterije i načine provedbe ovrhe ne riješimo.</p><p><strong>Express: Što je po vama ključno obuhvatiti Ovršnim zakonom?</strong></p><p>Treba osigurati da Fina provodi individualizirani pristup planu otplate dugova i reprograma duga s ciljem sprečavanja dugotrajnih blokada računa. Koja je svrha blokade kad je jasno da se dug ne može otplatiti u normalnom roku? Važno je promijeniti cenzusne osnovice prihoda i ostalih prihodovno vezanih instituta koji podliježu ovrhama kako bi se osigurao egzistencijalni minimum za sve građane. Treba ograničiti praksu prodaje dugovanja agencijama za naplatu potraživanja, koja je krajnje nepogodna za dužnika. Prošle godine jedna od tih agencija, Eos Matrix, imala je dobit od 70 milijuna kuna, koju je prebacila u Njemačku. Slično je i s drugim agencijama jer je velika većina u stranom vlasništvu.</p>